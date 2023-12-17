Ж/д билетов в Волгоград на новогодние праздники почти не осталось

Дефицит железнодорожных билетов отмечается на направлении Москва-Волгоград. Как сообщает V102.RU, в предновогоднюю неделю добраться из столицы в город на Волге будет крайне проблематично, если билет не приобретен заблаговременно.

- Я покупала билеты в начале ноября, но уже тогда выбор был небольшим, а цены росли буквально каждый день, - рассказала информагентству местная жительница Татьяна, которая работает в Москве, но едет на праздники к родственникам в Волгоград.

Примечательно, что в прошлом году такая картина наблюдалась позже - в конце ноября. Это связано с тем, что в этом году билеты стали продавать за 90 суток до отправления. Ранее этот срок сокращали до 45 суток.

Ж/д билеты, как рассказывают пассажиры, еще в ноябре были раскуплены как горячие пирожки.

Уже с 26 декабря билетов на прямые поезда до Волгограда нет. Ухать из Москвы можно только с пересадкой в Воронежской области или через Саратов.

Распроданы все места на 27 декабря. В наличии только два места в купе для инвалидов. Мест нет и на 28 декабря.

29 декабря можно уехать в Волгоград поездом, где вагоны без кондиционера и биотуалета, а билеты в купе стоят от 6 тысяч рублей за верхнее место и от 8 тысяч – за нижнее.

30 декабря также можно сесть в поезд, но идти он будет из Москвы в Волгоград 1 день 6 часов и прибудет в город на Волге только ночью 1 января 2024 года. Все это время ехать придется в вагоне без кондиционера и биотуалета.

Более комфортно встретить Новый год в пути можно, если сесть на фирменный поезд до Волгограда 31 декабря. Цена нижнего места в купе в новогоднюю ночь составляет от 7,5 тысячи рублей, верхнего – от 5 тысяч.