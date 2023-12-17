Общество

На улице Чуйкова в Волгограде построят плавательный бассейн

Общество 17.12.2023 17:24
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17.12.2023 17:24


Получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы по строительству плавательного бассейна на улице Чуйкова в Волгограде.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, проектируемый объект - плавательный бассейн ГАПОУ ВО «УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» расположен на ул. им. маршала Чуйкова, 53. ФОК с плавательным бассейном является новым строительством. 

- Учебный бассейн запроектирован для оздоровительных целей, обучения детей и взрослых плаванию, для проведения учебных занятий, - поясняется в заключении.

В административном отношении проектируемый объект находится на территории спортивной площадки училища олимпийского резерва. 

Здание проектируемого учебного бассейна будет прямоугольным, с выступающими по бокам лестничными клетками. Размер строения - 50,64 х 27,40 м. Максимальная высота – 10 метров.

На первом этаже здания будет вестибюль, гардероб, раздевалки, буфет и подсобные помещения, а также чаша бассейна размерами 25 на 20 метров. В подвальном этаже разместятся электрощитовая, системы водоочистки, насосная пожаротушения, ИТП, лаборатория, озонаторная, фильтронасосная, дозаторная, техподвал под обходными дорожками. 

На втором этаже планируется зал борьбы, две раздевалки с душевыми, преддушевыми и уборными, помещение подиума, помещение для индивидуальных силовых занятий и инвентаря.

Экспертиза проводилась в связи с тем, что на берегу Волги в районе музея-панорамы «Сталинградская битва» на улице Чуйкова расположен объект культурного наследия «Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942 – 1943 гг.». В заключении указано, что при условии соблюдения подрядчиком всех строительных норм и правил, при неукоснительном соблюдении мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, разработанных в составе проекта организации работ и экспертируемого раздела, планируемые работы не окажут негативного воздействия на объект культурного наследия. 

Фото из архива ИА «Высота 102»

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