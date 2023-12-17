Общество

Волгоградский пристав привез из ДНР пушистого Усейна Болта

Общество 17.12.2023 13:23
0
17.12.2023 13:23


Пушистый «олимпийский чемпион» переехал на постоянное место жительства из ДНР в Волгоградскую область.

Как сообщили V102.RU в ГУФССП России по региону, младший судебный пристав по ОУПДС Камышинского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Волгоградской области лейтенант внутренней службы Сергей Чупинин привез котенка, которого летом этого года нашел и выходил во время командировки в ДНР.

- Вместе со своими коллегами Сергей подобрал на территории суда нескольких новорожденных котят. Суровым мужчинам оказались не чужды чувства нежности, заботы и привязанности к пушистым питомцам. После дежурства судебные приставы спешили к котятам, кормили и заботились о них. В неспокойном месте животные чувствовали себя под надежной защитой, - рассказали в ГУФССП по региону.


По возвращению из командировки мужчина забрал котенка в Камышин и отдал его друзьям. Они назвали его в честь восьмикратного олимпийского чемпиона в беге Усейна Болта, но все ласково зовут котенка просто Болтик.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.12.2023 19:30
Общество 17.12.2023 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 18:12
Общество 17.12.2023 18:12
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 17:24
Общество 17.12.2023 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 16:10
Общество 17.12.2023 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 15:05
Общество 17.12.2023 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 14:44
Общество 17.12.2023 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 13:50
Общество 17.12.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 11:22
Общество 17.12.2023 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 10:25
Общество 17.12.2023 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 09:04
Общество 17.12.2023 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2023 20:53
Общество 16.12.2023 20:53
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2023 19:42
Общество 16.12.2023 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2023 17:43
Общество 16.12.2023 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2023 16:07
Общество 16.12.2023 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2023 14:18
Общество 16.12.2023 14:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:30
Ж/д билетов в Волгоград на новогодние праздники почти не осталосьСмотреть фотографии
18:12
Стали почти ручными: волгоградские парки заполонили раздобревшие синичкиСмотреть фотографии
17:24
На улице Чуйкова в Волгограде построят плавательный бассейнСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде по итогам конкурса выбрали нового главу фонда капремонтаСмотреть фотографии
15:05
«Я точно здесь выживу?»: иностранцы откровенно рассказали о волгоградской зимеСмотреть фотографии
14:44
Российские ученые придумали, как сэкономить на отопленииСмотреть фотографии
13:50
Гидрометцентр РФ предсказал опасные погодные явления в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:23
Волгоградский пристав привез из ДНР пушистого Усейна БолтаСмотреть фотографии
12:49
Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:52
Иномарка сбила 5-летнего ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:22
Волгоградские трассы усиленно обрабатывают реагентами от гололедаСмотреть фотографии
10:25
В аэропорту Волгограда временно задержаны рейсы после атаки БПЛАСмотреть фотографии
09:48
SHOT: задержан участник волгоградской ОПГ Кадина за совершенное 19 лет назад убийствоСмотреть фотографии
09:04
Козы погуляли на земле садовода в Волгограде на 603 тыс. рублейСмотреть фотографии
08:40
Источник: эвакуации после атаки БПЛА под Волгоградом не потребовалосьСмотреть фотографии
08:02
Губернатор прокомментировал атаку беспилотников под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:49
Минобороны: над Волгоградской областью перехвачены БПЛАСмотреть фотографии
21:06
РИА: бывшую журналистку из Волгограда обвинили в спонсорстве легиона «Свобода России»*Смотреть фотографии
20:53
Волгоградские полицейские предупредили водителей о вреде снаСмотреть фотографии
19:42
Принадлежавшие волгоградскому заводу «Сарепта» склады продают за полмиллиона долларовСмотреть фотографии
18:58
«Режут скот и птицу»: в селе под Волгоградом голодный шакал среди бела дня напал на собакуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Семеро волгоградцев проголосовали за самовыдвижение Владимира Путина на выборах ПрезидентаСмотреть фотографии
17:43
В ЦПКиО Волгограда Дед Морозов накормили пловомСмотреть фотографии
17:18
Владимира Путина выдвинули кандидатом на выборах Президента РоссииСмотреть фотографии
16:07
Отремонтированное бомбоубежище в четырехэтажке Волгограда залило кипяткомСмотреть фотографии
16:04
В Саратовской области сгоревший КАМАЗ вызвал затор на трассеСмотреть фотографии
15:00
Легенды «Ротора» обыграли любителей в юбилейном матчеСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде заработал парализованный циклоном «Ваня» аэропортСмотреть фотографии
13:58
Члены УИК пойдут по домам волгоградцев перед выборами ПрезидентаСмотреть фотографии
12:17
Семьи из поселка под Волгоградом показали жизнь рядом с коптящим заводомСмотреть фотографииCмотреть видео
 