Волгоградский пристав привез из ДНР пушистого Усейна Болта

Пушистый «олимпийский чемпион» переехал на постоянное место жительства из ДНР в Волгоградскую область.

Как сообщили V102.RU в ГУФССП России по региону, младший судебный пристав по ОУПДС Камышинского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Волгоградской области лейтенант внутренней службы Сергей Чупинин привез котенка, которого летом этого года нашел и выходил во время командировки в ДНР.

- Вместе со своими коллегами Сергей подобрал на территории суда нескольких новорожденных котят. Суровым мужчинам оказались не чужды чувства нежности, заботы и привязанности к пушистым питомцам. После дежурства судебные приставы спешили к котятам, кормили и заботились о них. В неспокойном месте животные чувствовали себя под надежной защитой, - рассказали в ГУФССП по региону.





По возвращению из командировки мужчина забрал котенка в Камышин и отдал его друзьям. Они назвали его в честь восьмикратного олимпийского чемпиона в беге Усейна Болта, но все ласково зовут котенка просто Болтик.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области