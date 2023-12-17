Волгоградские трассы усиленно обрабатывают реагентами от гололеда

В Волгоградской области 323 единицы спецтехники расчищают автодороги от снега и льда. Как сообщили V102.RU в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, за сутки израсходовано более 6,7 тысячи тонн противогололедных материалов.

В трех районах, где ситуация наиболее сложная, дорожники региона ведут круглосуточное дежурство в усиленном режиме. Это Даниловский, Ольховский и Иловлинский районы.

На расчистке дорог регионального и межмуниципального сообщения привлечено 232 единицы техники. На федеральных трассах работает 91 единица спецтехники.

Мониторинг дорожной обстановки в регионе проводится круглосуточно. По поручению губернатора, из-за непогоды в режим повышенной готовности переведены дорожная и коммунальная техника, а также неотложные и травматические службы медучреждений.