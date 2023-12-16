Волгоградские полицейские предупредили водителей о вреде сна

Общество 16.12.2023 20:53
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16.12.2023 20:53
В рамках недельного «Марафона безопасности дорожного движения» сегодня, 16 декабря, на стационарном посту ДПС на мосту через Волгу сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Сон как враг», направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий из-за переутомления и усталости водителей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские напомнили автолюбителям о необходимости соблюдения режима труда и отдыха и рекомендовали вовремя применять меры борьбы с утомлением - при появлении первых признаков сонливости сделать остановку в безопасном месте, отдохнуть, перекусить и с новыми силами продолжить путь.Каждому водителю вручили информационные памятки и брендированные брелоки.
Напомним, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий становится переутомление водителя, длительное время находящегося за рулем. Дальние поездки, особенно в ночное время суток, приводят к усталости и снижению внимания, замедленной реакции водителя на изменяющуюся дорожную обстановку.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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