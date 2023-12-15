Волгоградка лишилась прав из-за бесчувствия на дороге





Жительница Волгограда лишилась на год водительских прав из-за дорожно-транспортного происшествия в Дзержинском районе, с места которого она скрылась. Суд провинившаяся водитель убеждала в том, что просто не заметила момент столкновения с другой машиной.

– Установлено, что Елена С., управляя Hyundai Solaris и двигаясь задним ходом, совершила наезд на стоящий рядом Nissan Pathfinder и повредила его. После этого женщина с места дорожно-транспортного происшествия скрылась, тем самым совершив административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Дзержинского районного суда Волгограда. – В судебном заседании Елена пояснила, что каких-либо ударов она не почувствовала.

Впрочем, суд не принял оправданий женщины и указал на то, что будучи водителем транспортного средства, она должна была контролировать дорожную обстановку и соблюдать Правила дорожного движения, в том числе п. 2.5, что ею сделано не было.

– За совершение указанного правонарушения Елене С. назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию, – сообщают в суде.