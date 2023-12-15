Прощание с Владимиром Иващенко пройдет в соборе Александра Невского в Волгограде

Отпевание заслуженного строителя России Владимира Иващенко пройдет 16 декабря в соборе Александра Невского, который он построил.

Как сообщили V102.RU в Волгоградской епархии, в 8.00 начнется заупокойная Божественная литургия, которую возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

В 10.00 начнется отпевание.

Владимир Иващенко был верующим человеком, благотворителем и строителем храмов.

- Волгоградцам хорошо известны его труды: работа над строительством кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского, храма святого праведного Иоанна Кронштадтского, завершение строительства храма Всех святых на Мамаевом кургане и многие другие. В день освящения собора Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 19 сентября 2021 года был удостоен Патриаршей грамоты, - уточнили в епархии.

Напомним, Владимир Иващенко скончался 14 декабря на 67-ом году жизни. Соболезнования его родным и близким накануне выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Владимир Иващенко в период возведения собора был генеральным директором подрядной организации ОАО «Приволжтрансстрой». В последние годы он являлся председателем Совета директоров этой строительной компании, которая построила в Волгограде интерактивный музей «Россия — моя история», храм Александра Невского, многоэтажные жилые дома Ворошиловского и Дзержинского районов, реконструировала здание ГДЮЦ и др.