Волгоградская облдума поменяла брюнетку в ИКВО на блондинку

Общество 14.12.2023 10:57
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14.12.2023 10:57
Волгоградская областная дума сегодня утвердила Екатерину Бессараб членом ИКВО с правом решающего голоса от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Об этом сообщили V102.RU в регпарламенте.Блондинка Екатерина Бессараб, адвокат по профессии, сменила на этом посту брюнетку Ксению Сазонову, которая досрочно покинула облизбирком на основании личного заявления. Ради Екатерины Бессараб депутаты областной думы провели сегодняшнее заседании с единственным пунктом в повестке дня.
Напомним, избирательная комиссия Волгоградской области состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Половина из них назначается региональным парламентом, другая половина – губернатором Волгоградской области.
Фото сайта Волгоградской областной думы
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