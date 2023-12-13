В Моисеевской средней школе Котовского района Волгоградской области сегодня, 13 декабря, в некоторых кабинетах образовательного учреждения температура воздуха опустилась до +10 градусов. Как рассказали V102.RU родители школьников, дети сидят на уроках в верхней одежде.



Корреспондент V102.RU пытался пообщаться с руководителем образовательного учреждения, но застать директора не удалось.



- У нас экстренное совещание из-за отопления, - пояснили в приемной. – Сейчас будем решать, где размещать детей.

В администрации Котовского района прокомментировали V102.RU сложившуюся ситуацию.

- Ситуация в Моисеевской средней школе находится на контроле - образовательное учреждение продолжает свою работу. Все 49 учеников в настоящее время обучаются в помещениях первого этажа, где температура соответствует норме - соответствующие меры по переводу детей были приняты оперативно. Что касается снижения температуры в отдельных помещениях второго этажа, то это связано с некорректной работой циркуляционного насоса. Специалисты уже занимаются восстановлением оборудования, - пояснили в администрации.

Напомним, в части домов Котово также наблюдаются проблемы с отоплением. Накануне власти сообщили о поломках оборудования котельной №6, однако заявили, что они уже устранены. Однако теплее в квартирах не стало. Жители сообщают также о некомфортной температуре в классах городских школ.



В прокуратуре Волгоградской области V102.RU пояснили, что информация о недопустимой температуре в Моисеевской средней школе подтвердилась и в образовательном учреждении проведут поверку. Что касается ситуации с отоплением в Котово, то в связи с поступившими обращениями в надзорный орган на некачественную услугу было проведено совещание с участием администрации города, ресурсоснабжающих организациях и управляющих компаний и вопросы отопления взяты под контроль.



- Принято решение о составлении реестра проблемных домов (в том числе путем сбора информации через телеграм-канал «Единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района», осуществление по ним мониторинга температурного режима, в том числе путем выхода комиссии по конкретным адресам, - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. - По ряду домов уже есть положительные изменения.



К слову, проблемы с отоплением наблюдались в декабре прошлого года и в Лапшинской средней школе.

В этой школе в некоторых классах температура не поднималась выше 10 градусов. После обнародования вопиющей ситуации и принятия мер прокурорского реагирования власти нашли средства для замены старых окон на пластиковые.

Коллаж V102.RU, фото Общественный контроль города Котово/t.me