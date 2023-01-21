Общество

В замерзавшей сельской школе Волгоградской области установят новые окна

Общество 21.01.2023 13:05
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21.01.2023 13:05


В Лапшинской средней школе Котовского района Волгоградской области, где в конце прошлого года замерзали ученики и учителя, в этом году заменят окна. Как сообщает ИА «Высота 102», такое заверение от районных властей обнародовано в социальной сети.

Как следует из комментария администрации района, власти уже попытались исправить ситуацию. В частности, сообщается, что был отрегулирован режим воздухообмена в вентиляционных каналах, в результате чего удалось повысить температуру теплоносителя до 80 градусов на подающем трубопроводе и 60  на обратном. Также были дополнительно утеплены окна.

- При подготовке к отопительному сезону 2023-2024 также будут проведены мероприятия по переобвязке системы отопления. А на замену оконных блоков планируется выделить 720 тысяч рублей, - говорится в ответе администрации района.

Напомним, в начале декабря прошлого года ИА «Высота 102» сообщало о том, что в классах Лапшинской средней школы температура воздуха не поднималась выше 10-12 градусов. В сельском поселении объяснили, что школе уже 50 лет, а деревянные окна просто растрескались.



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