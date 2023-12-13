Общество

Получавших прибыль в России спонсоров ВСУ наказал суд Волжского

Общество 13.12.2023 10:43
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13.12.2023 10:43


Волжский городской суд Волгоградской области накануне рассмотрел иск заместителя генпрокурора Российской Федерации Игоря Ткачева о признании граждан Украины Константина Ефименко и Елизаветы Андреевой экстремистами и обращении их активов в доход государства, сообщает V102.RU. 

— Решением Волжского городского суда Волгоградской области от 12 декабря 2023 года удовлетворены административные исковые требования заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в защиту прав неопределенного круга лиц о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении в доход государства имущества, принадлежащего членам экстремистского объединения, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — По решению суда на территории Российской Федерации запрещена деятельность объединения, членами которого являются уроженцы города Белая Церковь Киевской области Украины Константин Ефименко и Елизавета Андреева.

Уточняется, что в связи с осуществлением членами объединения деятельности, противоречащей интересам Российской Федерации, обращены в доход Российской Федерации: ценные бумаги ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов», принадлежащие компании «Темак Лимитед» (страна инкорпорации — Республика Кипр), фактически подконтрольной Константину Ефименко; ценные  бумаги АО «Завод фрикционных и термостойких материалов», принадлежащие ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий», также фактически подконтрольного Константину Ефименко; доли в уставном капитале ООО «Колодка-Композит», ООО «Научно-производственное объединение «Завод тормозных механизмов», ООО «Вати-Авто», ООО «Волжский завод текстильных материалов»; ООО «Темак-Инжиниринг», принадлежащие ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий».

В основу административного искового заявления легли материалы проверки, проведенной УФСБ России по Волгоградской области. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

По сведениям источников «Ъ», подчиненные генерала Ткачева установили, что бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева являются членами экстремистской группы. Они не только выступают против СВО, в том числе публично в СМИ, но и активно помогают вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом все свои активы в России Ефименко передал родной сестре Елизавете Андреевой. 

Компании, находящиеся на территории Волгоградской, Свердловской, Ярославской областей, а также Татарстана образуют единый промышленный холдинг, основными заказчиками и потребителями продукции которого являются государственные оборонные заводы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Волжский завод текстильных материалов», которое ранее именовалось как ООО «Волжский завод теплоизоляционных материалов», зарегистрировано в Волжском по адресу: улица 7-Я Автодорога, д. 27, корпус ЗД. Компания производит текстильные изделия различного назначения. 

Фирма действует на территории Волгоградской области 16 лет с марта 2007-го. Доходы за 2022 год составили 796 162 000 рублей. Штатом предусмотрено 108 сотрудников, открыто 35 вакансий. На 1 декабря 2023 года действующие решения о заблокированных счетах отсутствуют. Директором выступает Елена Хижняк. 

Примечательно, что головная компания под названием Temac Group Limited зарегистрирована в столице Кипра Никосии. Руководство осуществляет Transact (Management Services) Limited.  

Также по данным «СПАРК-Интерфакс», у ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий», зарегистрированном в городе Асбесте Свердловской области и имеющем более чем 30-летнюю историю, головной компанией указана Temac Group Limited с кипрской пропиской. Гендиректором является Виталий Романенко. 

Напомним, ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о котельной прославляющего Украину волгоградца, которая превратилась в бомбу замедленного действия.  

Фото: архив ИА «Высота 102»

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