Пытался убежать. Экзальтированный волжанин набросился на полицейского из-за автокредита

В Волжском Волгоградской области местного жителя осудили за сопротивление полиции при эвакуации автомобиля. Как сообщает V102.RU, мужчина оказался в спецприемнике.

— Волжский городской суд признал Руслана М. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) с назначением наказания в виде административного ареста сроком на двое суток, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — В содеянном раскаялся. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В заседании, волжанин не стал отрицать, что действительно мешал полицейским выполнять свои прямые обязанности. С его слов, он погорячился, потому что сильно расстроился из-за аварии с участием его автомобиля, который он приобрел в кредит.

Суд установил, что автолюбитель в момент погрузки его машины эвакуатором для транспортировки на спецстоянку препятствовал сотруднику ИДПС ГИДД ГУ МВД России по Волжскому. Мужчина демонстративно размахивал руками, хватал полицейского за форму, а затем попытался убежать. На неоднократные требования инспектора прекратить противоправные действия экзальтированный мужчина не реагировал.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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