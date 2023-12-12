Общество

В Волгограде заменили разлетевшийся на чугунные осколки люк на дороге

Общество 12.12.2023 08:21
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12.12.2023 08:21


На проспекте Ленина напротив Волгоград Арены дорожники срочно заменили крышку чугунного люка, разбитого автомобилями. Как рассказали V102.RU очевидцы, которые накануне утром едва не стал жертвами разлетевшихся в разные стороны тяжелых кусков, уже вечером люк был заново укрыт.
Напомним, ранее волгоградцы сообщали, что на проспекте рассыпалась чугунная крышка люка, на разбросанные по дороге части чугуна наезжали автомобили, после чего они отлетали как на пешеходные дорожки, так и на проезжающие машины.

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