Общество

Может убить только так: в центре Волгограда на проспекте Ленина раскрошился чугунный люк

Общество 11.12.2023 08:22
0
11.12.2023 08:22


Напротив Волгоград Арены на проспекте Ленина водителей и пешеходов поджидает опасная ловушка. Как рассказали V102.RU волгоградцы, на полосе движения в сторону центра машины разбили чугунную крышку люка. Огромные тяжеленные куски разбросало по всему проспекту, одна часть вылетела на пешеходную зону. При этом многие водители автомобилей, которые несутся на высокой скорости, не замечают опасности, заезжают  колесом на куски чугуна, в результате они разлетаются по непредсказуемой траектории.

– Мы стояли, чтобы перейти дорогу на островке безопасности, и тут вдруг кусок бетона, на который наехала машина, чуть не сбил нас с ног! Если не в пешехода, так в стекло машине может залететь, это срочно нужно убрать с дороги, - говорят очевидцы. 

Об опасности на проспекте Ленина волгоградцы уже сообщили в администрацию города.  

Фото читателей V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.12.2023 14:21
Общество 11.12.2023 14:21
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2023 13:36
Общество 11.12.2023 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2023 12:36
Общество 11.12.2023 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2023 12:16
Общество 11.12.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2023 10:38
Общество 11.12.2023 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2023 10:19
Общество 11.12.2023 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2023 09:38
Общество 11.12.2023 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.12.2023 09:23
Общество 11.12.2023 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2023 21:34
Общество 10.12.2023 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2023 20:35
Общество 10.12.2023 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2023 19:18
Общество 10.12.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2023 17:02
Общество 10.12.2023 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2023 16:11
Общество 10.12.2023 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2023 15:37
Общество 10.12.2023 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.12.2023 15:19
Общество 10.12.2023 15:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:21
Из администрации Волгоградской области вынесут 60 старых креселСмотреть фотографии
14:07
Торговке рыбой под Волгоградом грозит до 5 лет за причинение ожогов полицейскомуСмотреть фотографии
13:36
В Волжском из спуска 3-тонной люстры устроят шоуСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде трое детей от 3 до 5 лет отравились угарным газомСмотреть фотографии
12:36
Александру Пахмутову госпитализировали с COVID-19Смотреть фотографии
12:16
Волгоградцы пожаловались Путину на чиновников из мрака сгнившей общагиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Мэр Волжского Игорь Воронин взял в замы очаровательную блондинкуСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской области нашли вмерзший в лед труп человекаСмотреть фотографии
11:25
Под Волгоградом пьяница на Infiniti разбился с компаниейСмотреть фотографии
10:38
Андрей Бочаров побывал на завтраке у сельчан, в дома которых пришел газСмотреть фотографии
10:28
В Волжском двое подростков убежали из центра помощи детямСмотреть фотографии
10:19
Волгоград украсили плакатами ко Дню Конституции РФ с грубой ошибкойСмотреть фотографии
10:06
25% волгоградцев не накопят на первый ипотечный взнос и через 10 летСмотреть фотографии
09:38
Волгоградские чиновники сняли ролик о вооруженном нападении на школуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:23
Почти половина работодателей выплатит волгоградцам «тринадцатую»Смотреть фотографии
08:58
В Волжском ночью насмерть разбился водитель DatsunСмотреть фотографии
08:22
Может убить только так: в центре Волгограда на проспекте Ленина раскрошился чугунный люкСмотреть фотографии
21:34
Родился и погиб в апреле: под Волгоградом увековечили память мобилизованного участника СВОСмотреть фотографии
20:35
В Волгограде определили нового главу регионального фонда капремонтаСмотреть фотографии
19:18
Написали Бастрыкину и Генпрокурору: в Волгограде жители выступили против признания их дома аварийнымСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Волгоградские волейболистки подрубили «Красные крылья» из ТаганрогаСмотреть фотографии
17:02
В ЦПКиО Волгограда на морозе приготовили 180 кг пловаСмотреть фотографии
16:11
Волгоградцы выбирают для своих детей имена власти и высокого положенияСмотреть фотографии
15:37
В Волгограде рассказали о состоянии глотнувшего уксус малышаСмотреть фотографии
15:19
Льготу в 50% на оплату ЖКУ дали почетным волгоградцам, но не всемСмотреть фотографии
14:27
Волгоградский «Спартак» в Казани упустил лидерство мужской СуперлигиСмотреть фотографии
14:06
В домах волгоградцев выявили 650 случаев утечки газаСмотреть фотографии
12:58
Adidas и Reebok спустя год решили вернуться в Россию под новым брендомСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде спасают двухлетнего малыша, выпившего уксусСмотреть фотографии
12:07
Под Волгоградом выставленный за дверь гость вооружился и отомстил обидчикуСмотреть фотографии
 