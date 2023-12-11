Может убить только так: в центре Волгограда на проспекте Ленина раскрошился чугунный люк

Напротив Волгоград Арены на проспекте Ленина водителей и пешеходов поджидает опасная ловушка. Как рассказали V102.RU волгоградцы, на полосе движения в сторону центра машины разбили чугунную крышку люка. Огромные тяжеленные куски разбросало по всему проспекту, одна часть вылетела на пешеходную зону. При этом многие водители автомобилей, которые несутся на высокой скорости, не замечают опасности, заезжают колесом на куски чугуна, в результате они разлетаются по непредсказуемой траектории.





– Мы стояли, чтобы перейти дорогу на островке безопасности, и тут вдруг кусок бетона, на который наехала машина, чуть не сбил нас с ног! Если не в пешехода, так в стекло машине может залететь, это срочно нужно убрать с дороги, - говорят очевидцы.

Об опасности на проспекте Ленина волгоградцы уже сообщили в администрацию города.