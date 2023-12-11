Из администрации Волгоградской области вынесут 60 старых кресел

Хозчасть администрации Волгоградской области заказала работы по реставрации офисных кресел. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком работ выступило ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области».

За 215 тысяч рублей завхозы администрации ищут реставраторов офисных кресел. Согласно технической документации, за эти деньги планируют нанять мастеров по ремонту пяти офисных кресел «Президиум», а также 55 кресел – для посетителей.



Работы должны быть выполнены до конца года. Исполнитель своими силами обеспечит выгрузку старых кресел из здания на проспекте Ленина, 9, а затем привезет их в уже отремонтированном виде на прежнее место.



Отметим, что в то время, пока сотрудники администрации Волгоградской области отдают в ремонт старые кресла, их ближайшие соседи – депутаты Волгоградской областной думы – предпочитают не отказывать себе в новой мебели. Так, в июле 2023 года в парламенте обновили шкафы, столы и кресла на сумму около 700 тысяч рублей.