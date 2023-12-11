25% волгоградцев не накопят на первый ипотечный взнос и через 10 лет

Эксперты оценили финансовые возможности волгоградцев в сфере ипотеки и пришли к выводу, что накопить на первый взнос жители региона в среднем могут через 5,1 года. При этом 25,9% жителей региона не сделают это даже через 10 лет. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, в котором Волгоградская область по вышеуказанным показателям заняла 35-ое место.



Эксперты подсчитали, что в большинстве российских регионов семье из двух работающих нужно копить на первоначальный взнос по ипотеке менее шести лет.

Лидером рейтинга по возможности накопить крупную сумму является Ямало-Ненецкий автономный округ, здесь это можно сделать за два года и три месяца. Второе место в рейтинге занимает еще один северный удаленный регион – Магаданская область, в котором срок накопления составляет два года и шесть месяцев.



В нижней части рейтинга расположились преимущественно северокавказские регионы, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. В этих республиках копить на первый взнос по ипотеке нужно 11-15 лет, то есть более чем в пять раз дольше, чем в регионах из ТОП-5.

Справка. Эксперты привели данные по способности россиян накопить первый взнос по ипотеке, основываясь на следующих показателях. Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка, ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой шестидесятиметровой квартиры в каждом регионе. Прожиточные минимумы, зарплаты, цены на недвижимость для всех регионов брались отдельно. Для целей исследования процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион. Дополнительным показателем является доля семей из двух работающих и одного ребенка, которые не смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 10 лет непрерывной работы.

