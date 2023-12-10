В Волгоградской области сгорел дом из-за елочной гирлянды

Частный жилой дом сгорел в городе Николаевск Волгоградской области из-за украшенной ёлки, сообщает V102.RU.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре в деревянном доме площадью 12х12 кв. метров поступило в оперативные службы еще 8 декабря поздно вечером. С огнем боролись 1,5 часа. В 00:18 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

- Предполагаемая причина - короткое замыкание электропроводки, - сообщили в ведомстве.

По данным информагентства, пожар начался из-за замыкания в электрической гирлянде на ёлке.

Фото из архива ИА «Высота 102»