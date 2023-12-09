Общество

На онлайн-суд волгоградцев представят 24 объекта реконструкции: список

Общество 09.12.2023 14:28
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09.12.2023 14:28


На декабрь в Волгограде запланированы предварительные онлайн-обсуждения по отбору парков, скверов и прогулочных зон, которые власти планируют привести в порядок в 2025 году. Как сообщает V102.RU, изначально заявлены 24 объекта. 

— Перечень составлен на основании запросов горожан. По результатам общественных обсуждений восемь объектов включат в итоговое рейтинговое голосование, которое пройдет весной 2024 года, — рассказали информагентству в мэрии Волгограда. — Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут реконструированы в первую очередь. 

В 2024-м благоустроят территории, ставшие победителями голосований в предыдущие годы. Среди них заключительный участок Городского сада в границах улиц Краснознаменской и Глубокоовражной, бульвар по проспекту Металлургов от улицы имени Еременко до улицы имени Кузнецова, прогулочная зона по улице Дзержинского от кинотеатра «Ударник» до улицы имени Шурухина и еще один участок рекреации у музея-заповедника «Старая Сарепта». 

В горадмине уточнили, что в самое ближайшее время подробно расскажут, как проголосовать за понравившиеся объекты. 

ИА «Высота 102» публикует список из 24 объектов, претендующих на реновацию: 

Тракторозаводский район 

спортплощадка напротив домов №№ 73, 75 по улице Привокзальной

территория, прилегающая к стадиону «Трактор» на пересечении улиц имени Шурухина и Ополченской

территория вблизи конечной станции СТ «ВГТЗ»

Краснооктябрьский район 

парк «Победа» по проспекту имени В. И. Ленина в границах от улицы Возрождения до улицы 39-й Гвардейской

Дзержинский район

общественная территория в границах улиц имени Константина Симонова, 26, 34 и 8-й Воздушной Армии

общественная территория, ограниченная улицей Камышовой, продолжением улицы Космонавтов, проезда Дорожников, улицы имени Клементины Черчилль

территория, прилегающая к зданию поликлиники № 30 по улице Ангарской, 114a

парк героев-летчиков (2-я очередь)

территория, прилегающая к медучреждениям в границах улиц имени Землячки и Космонавтов

Центральный район

скверы по улице 13-й Гвардейской и улице имени Наумова (в границах от проспекта имени В. И. Ленина и до улицы Советской)

пешеходная зона по улице Мира (2-й этап)

пешеходная зона по улице Волгодонской

пешеходная зона по улице имени Островского

прогулочная зона в границах от проспекта имени В. И. Ленина до площади Павших Борцов, включая территорию, прилегающую к Вечному огню

озеленение подходов к территории мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» вдоль улицы имени Маршала Крылова

территория верхней террасы Центральной набережной Волгограда по улице имени 62-й Армии на участке от улицы имени Наумова до улицы 7-й Гвардейской

прогулочная зона по улице 7-й Гвардейской от проспекта имени В. И. Ленина до улицы Коммунистической (1 этап, 2-я очередь) и от улицы Коммунистической до путепровода в районе улицы Хиросимы (2-й этап)

Ворошиловский район

сквер по улице Профсоюзной

пешеходная зона по улице Пугачевской

прогулочный маршрут по улицы Академической до берега Волги

Советский район

прилегающая территория к ЗАГС по проспекту Университетскому, 64

Кировский район 

сквер по улице имени Кирова в микрорайоне 503

сквер имени Руднева

Красноармейский район

парковая зона по улице 40 лет ВЛКСМ вблизи стадиона «Темп»

Напомним, что реконструкция стала возможна благодаря реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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