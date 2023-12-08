В Волгограде на крышу гимназии уронили условный БПЛА

В Волгограде 8 декабря по легенде командно-штабного учения произошло падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории гимназии Ворошиловского района. Как сообщает ИА «Высота 102», экстренные службы Волгограда отработали свои действия в подобной чрезвычайной ситуации. Выполнение поставленных задач оценил глава Волгограда Владимир Марченко.

По информации администрации Волгограда, целью тренировки являлась отработка практических действий пожарно-спасательных формирований, аварийных и взаимодействующих служб при возникновении нештатных ситуаций. Так в частности, привлеченные к учениям силы и средства провели эвакуацию людей, развернули пункт временного размещения, а также ликвидировали условный пожар и оказали медицинскую помощь пострадавшим.





– Площадкой для отработки на практике навыков, а также слаженности действий различных служб стали здания двух волгоградских гимназий - № 4 и №5 Ворошиловского района, а также соседний многоквартирный дом, – сообщили в мэрии Волгограда. – По легенде учений на здание образовательного учреждения на улице Иркутской упал БПЛА, что привело к возгоранию учебного заведения и повреждению соседнего МКД. В ходе эвакуации учащихся и педагогов несколько человек оказались заблокированы, на помощь им пришла муниципальная служба спасения, проникшая в закрытое помещение на верхних этажах через оконные проемы. Раненых на машинах Скорой помощи отправили в лечебное учреждение.

Эвакуированных с Иркутской на автобусах доставили в ПВР на базе гимназии № 5.

– Здесь были оборудованы спальные места и места для приема пищи, с ними начали работать медики, психологи и другие специалисты. Пожар в школе локализован и ликвидирован в короткие сроки бойцами МЧС, – сообщают в мэрии.





На учениях присутствовали руководители всех районных администраций города и профильных служб.

Фото: ИА «Городские вести»