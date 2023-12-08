В сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда залили первые слои будущего катка. Общая площадь ледовой площадки – свыше 750 кв. метров, вместимость – до 150 человек. Развлекательная зона будет оборудована местом для проката коньков и украшена гирляндой и новогодней елкой, рассказали V102.RU в администрации Волгограда.









В ближайшее время работы по обустройству ледовых арен стартуют и в остальных районах города. Откроются как крупные, так и дворовые площадки– их организовывают УК и ТОС. Катки будут открываться по мере готовности.

Праздничная елка, по сообщению мэрии, уже появилась в сквере у Казанского Кафедрального собора, а на площади Советской засиял «Квартет снеговиков». Здесь же сегодня рабочие монтируют искусственную ель высотой 10 м. Для декора будут использованы свыше 300 шаров, гирлянда и пятиконечная звезда.









Напомним, в этом году главная елка Волгограда, как и год назад, появится на территории ЦПКиО.















Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»