Общество

«Не надо разводить розовые слюни»: известные волгоградцы высказались о запрете сериала «Слово пацана»

Общество 08.12.2023 20:12
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08.12.2023 20:12

Вышедший на онлайн-платформах сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятый на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х», не обсуждает только ленивый. И пока одни, вспоминая свою молодость, отмечают натурализм сцен, быта и диалогов, другие призывают запретить сагу о криминальных событиях конца 1980-х, когда подростковые банды вышли на улицы городов. 

С каждой новой серией градус дискуссии в Сети повышается. Некоторые публичные персоны пытаются связать выход сериала и совершение жестоких преступлений подростками. В пример приводится Иркутск, где от ножевого ранения в шею скончался 15-летний школьник. Якобы конфликт начался с вопроса: «С какого ты района?» 

Отдельные личности даже предлагают запретить, безусловно, талантливое кино, снятое, напомним, на основе реальных событий. Среди аргументов — романтизация бандитизма и пропаганда криминального образа жизни. При этом никто почему-то не желает заглянуть глубже и ответить на главный вопрос: «А почему эти подростки попали на улицу?».

Журналисты «Высоты 102» узнали мнение известных волгоградцев по поводу шумихи вокруг сериала и переадресовали им главные философские вопросы — кто виноват и что делать?   


Медиаменеджер, председатель Волгоградского отделения Союза журналистов России Вячеслав Черепахин считает, что сериал получился аутентичным периоду позднего СССР. 

— Очень жизненно сделано. Те слова, которые люди именно тогда говорили, они же и присутствуют в сериале, никаких фальшивых фраз. Все, что было на экране, тоже в какой-то степени присутствовало в моей жизни, я это знал из своего детства, проведенного на Старом Горном. Мое детство было пораньше — конец 70-х, но многие реалии, конечно, совпадают, пускай и не в таких масштабах. У нас тоже была шпана, группировки, разделение на территории. Старый Горный, Новый Горный. Многое узнаваемо. Но подобная ситуация сложилась в тот период во многих поселках и городах по всей стране. Такой сериал можно было снять везде, — говорит Черепахин. — В моем детстве не было такого, что обязательно надо было участвовать. Были нормальные пацаны, которые играли во дворе и была шпана. Но вступать туда было не обязательно, силой никто не тащил, как это было в Казани. Помню, у нас только пару человек туда затянуло по-серьезному. Что толкало туда молодых людей? Отчасти социальные условия. Были такие же драки в Комсомольском парке, с цепями и монтировками. У нас Второй Горной на Тракторном, Спартановка считались грозой подростков.  

К всколыхнувшим общество призывам запретить все и вся после выхода сериала, Черепахин отнесся с определенной долей скепсиса. 

— Все зависит от общества, от того, в каком состоянии оно находится. Конечно, семейный и социальный аспект тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но, если культивировать враждебность и раздор, то независимо от того, есть мобильный телефон или нет, вражда будет культивироваться и расти. Меня очень сильно удивляет тот факт, что появляются активисты, которые выступают против всего, демонстрируя определенное невежество, мракобесие, запрещая все подряд. Я имею в виду, что появились люди, которые запрещают сериал, — пояснил председатель волгоградского отделения СЖР. — Есть такая поговорка: «Дуракам полработы не показывают». Посмотрев половину сериала, не надо делать каких-то выводов, что происходит романтизация бандитизма. Кто-то приводит в пример пацанов, которые бегают по улицам, пытаются подражать. Я не увидел никакого романтизма. Все было, как и в жизни. К примеру, брат одного из героев, который вернулся из Афганистана. Во всех дворах были такие ребята. В большинстве своем произошло так, что они не смогли социализироваться и возглавили банды. Именно в 90-е афганцы стали частью уличного криминала. Всем критикам сериала просто нужно понять простую вещь, а не разводить эти розовые слюни. Если мы не отрефлексируем ошибки, то ничего хорошего не добьемся. Поэтому запрещать — самое глупое, что можно придумать. 


В качестве примера Вячеслав Черепахин привел легендарное советское кино про Штирлица. 

— На память сразу приходит «Семнадцать мгновений весны». Кто-то усмотрел романтизацию фашизма: красивая форма, люди ведут интеллектуальные беседы. Это был первый фильм, где немцев показали не дураками, а умным сильным противником, которого мы победили. Для того, чтобы не повторять ошибок, нужно разобраться с прошлым. В обществе сейчас сложная ситуация. Надо смотреть глубже и искать ответ на главный вопрос: «Как так получилось, что нормальные ребята, а по сюжету сериала главный герой учится в музыкальной школе, показывает определенные способности, почему он пошел в эту банду, и что этому способствовало?» Именно эту проблему нужно решать, — резюмирует медиаменеджер. 

По мнению тренера по кикбоксингу, Заслуженного мастера спорта России, Заслуженного тренера России Дмитрия Соломина, дворовые идеи существовали всегда, и очередная демонстрация этого в кино не открыла никому ничего нового. 

— Сериал я посмотрел. Все это было в истории нашей страны и, слава Богу, что прошло. Кто что хотел, тот то и увидел. Есть подростки более внушаемые, есть самостоятельные. В моей тренерской практике немало случаев, когда спорт вытягивал ребят с улицы, у них появлялась цель. А чтобы достигнуть серьезных успехов, необходимы строгий режим и бесконечные тренировки. На всякие глупости нет уже ни сил, ни времени, — говорит Соломин. — Если запретить фильм — никто не знает, чем это может обернуться. От запрета лучше точно не станет.   

Как вспоминает титулованный кикбоксер, он тоже попадал в разные жизненные ситуации, но ему всегда помогал спорт: 

— Такой жести, конечно, не было, как показано в фильме, но какие-то истории и передряги, безусловно, могу вспомнить. Я в спорте с 12 лет, меня как-то все обходило по большому счету стороной, а со временем эти все ситуации просто исчезли из моей жизни. У меня была другая цель. А те, кто выбрал улицу, у них так ничего и не получилось, они просто потерялись.  

Напомним, что криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятая режиссером Жорой Крыжовниковым, повествует о 14-летнем школьнике Андрее, который занимается в музыкальной школе, живет с мамой и пятилетней сестрой. Парень регулярно сталкивается с прессингом уличных подростков и, чтобы защититься, заводит дружбу с одним из участников уличной банды. Ровесник Марат становится проводником Андрея в сложноустроенный мир улиц. 

Скриншоты: видео «Кинопоиск»      

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