Общество

На новогодних подарках для волгоградских детей сэкономили 10 млн

Общество 06.12.2023 22:06
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06.12.2023 22:06


В Волгоградской области определили поставщика новогодних подарков для детей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, договор заключен с ООО «Люкс-Трейд». Эта компания и известное волгоградское предприятие «Конфил» участвовали в объявленном аукционе, однако волгоградского производителя конкурент обошел в предлагаемой цене. Поставщик сладостей для детей обозначил цену в 23 миллиона 34 тысячи рублей, а представители «Конфила» - 23 миллиона 203 тысячи рублей. При этом начальная стоимость контракта составляла почти на 10 миллионов рублей больше.
Напомним, заказчиком крупной партии подарков стало ГАУ «Волгоградская академия дополнительного последипломного образования».
Поставщик должен привезти  в Волгоградскую  133 тысячи кондитерских наборов нескольких видов. Так, в партии из 20 тысяч подарков должно быть не менее 40 конфет, в том числе глазированные кондитерские изделия, карамельки, а также молочный шоколад.  Еще  в 113 тысячах подарках дети найдут 43 конфет разного вида. Общий вес новогодних пакетов и коробок со сладостями составит около полукилограмма.  
Напомним, в прошлом году в регионе закупали 113 тысяч новогодних кондитерских подарков. Тогда приобретение новогодних сладостей для волгоградских детей обошлось бюджету области в 19 миллионов рублей.


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