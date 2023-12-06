На новогодних подарках для волгоградских детей сэкономили 10 млн





В Волгоградской области определили поставщика новогодних подарков для детей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, договор заключен с ООО «Люкс-Трейд». Эта компания и известное волгоградское предприятие «Конфил» участвовали в объявленном аукционе, однако волгоградского производителя конкурент обошел в предлагаемой цене. Поставщик сладостей для детей обозначил цену в 23 миллиона 34 тысячи рублей, а представители «Конфила» - 23 миллиона 203 тысячи рублей. При этом начальная стоимость контракта составляла почти на 10 миллионов рублей больше. В Волгоградской области определили поставщика новогодних подарков для детей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, договор заключен с ООО «Люкс-Трейд». Эта компания и известное волгоградское предприятие «Конфил» участвовали в объявленном аукционе, однако волгоградского производителя конкурент обошел в предлагаемой цене. Поставщик сладостей для детей обозначил цену в 23 миллиона 34 тысячи рублей, а представители «Конфила» - 23 миллиона 203 тысячи рублей. При этом начальная стоимость контракта составляла почти на 10 миллионов рублей больше.

Напомним, заказчиком крупной партии подарков стало ГАУ «Волгоградская академия дополнительного последипломного образования».Поставщик должен привезти в Волгоградскую 133 тысячи кондитерских наборов нескольких видов. Так, в партии из 20 тысяч подарков должно быть не менее 40 конфет, в том числе глазированные кондитерские изделия, карамельки, а также молочный шоколад. Еще в 113 тысячах подарках дети найдут 43 конфет разного вида. Общий вес новогодних пакетов и коробок со сладостями составит около полукилограмма.Напомним, в прошлом году в регионе закупали 113 тысяч новогодних кондитерских подарков. Тогда приобретение новогодних сладостей для волгоградских детей обошлось бюджету области в 19 миллионов рублей.