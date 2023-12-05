Архитекторы Центра компетенций «ВЯЗ» представили концепцию благоустройства новой набережной в Ворошиловском районе Волгограда в границах улиц Иркутской и Лавочкина. Как сообщает V102.RU, прогулочную зону со спуском к воде оборудуют рядом со зданием строящегося Арбитражного суда.

Согласно проекту, прогулочное пространство разделят на две функциональные зоны: первая — территория, прилегающая к зданию Арбитражного суда, вторая расположена рядом с Нулевой рокадной магистралью.

— Исходя из концепции, у здания суда обустроят прибрежную зону с прогулочным променадом для горожан и комфортными малыми архитектурными формами — лавочками и урнами, — рассказали специалисты Центра «ВЯЗ». — Также здесь появится парковая зона с арт-объектом арочного типа, которую посвятят волгоградскому грузовому порту. Здание суда и новый жилой комплекс соединят пешеходными дорожками. В планах — возведение терренкурной тропы со специальным маршрутом для любителей оздоровительной ходьбы и бега.

Уточняется, что со стороны Нулевой продольной создадут детские и спортивные площадки, а также зоны тихого отдыха. Не забудут и про автомобилистов. Вдоль дороги обустроят парковочные места, удобные тротуары и велодорожку, которая станет продолжением единой сети городского маршрута.





Благоустройство прилегающей к будущему Арбитражному суду территории позволит создать новое рекреационное пространство в Волгограде и продлить территорию набережной, соединив Центральный и Ворошиловский район единым пешим маршрутом вдоль Волги.

Ранее в Волгограде активисты-общественники попали впросак из-за жилой застройки. Группа горожан накануне, 4 декабря, выступила с обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту строительства жилых домов в Ворошиловском районе на территории заброшенного грузового порта.

Волгоградцы уверены, что новые дома оставят их без обещанной властями набережной у Волги. Однако, как легко заметить, данное утверждение не имеет ничего общего с реальностью. Примечательно, что организаторами съемок выступили оставшийся без родной гордумы бывший депутат Илья Кравченко и общественник Сергей Островский. К слову, оба борца за справедливость предпочли остаться за кадром и прикрыться простыми горожанами.

Инфографика: Центр компетенций «ВЯЗ»