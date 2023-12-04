Общество

В Волгограде активисты снова попали впросак. На этот раз из-за жилой застройки

Общество 04.12.2023 18:36
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04.12.2023 18:36


В Волгограде группа горожан сегодня, 4 декабря, выступила с обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту строительства жилых домов в Ворошиловском районе на территории заброшенного грузового порта. Волгоградцы уверены, что новые дома оставят их без обещанной властями набережной у Волги. Однако, как стало известно ИА «Высота 102», данное утверждение не имеет ничего общего с реальностью, а видеоролик появился из-за того, что организовавшие «бунт» активисты в очередной раз не посчитали нужным разобраться в ситуации. 

Отметим, что съемки видеообращения проходили непосредственно возле строительной площадки в Ворошиловском районе. Два десятка волгоградцев, в том числе дети, просили президента вмешаться в развитие территории. Организаторами съемок при этом выступили  не прошедший в гордуму экс-депутат Илья Кравченко и общественник Сергей Островский (оба при этом предпочли остаться за кадром, – Прим. ред.). 

– После банкротства грузового порта земельный участок должен был перейти в собственность муниципалитета. Планировалось строительство набережной с парком для жителей Ворошиловского района, о чем неоднократно сообщалось властями. Считаем, что названный земельный участок был незаконно передан в собственность третьих лиц, которые впоследствии отдали участок застройщику. Также считаем, что территориальная зона участка на карте градостроительного зонирования Волгограда, была изменена незаконно. На основании изложенного, просим Вас провести проверку, – говорится в обращении группы горожан на имя президента. Далее волгоградцы уходят в глубь веков, а, возвращаясь, поднимают тему опустынивания территорий и экологии. 

Если не углубляться в суть вопроса, не изучать проект и забыть о том, что на месте стартовавшей стройки десятки лет располагался заброшенный грузовой порт (что, собственно, и сделали экс-депутат Кравченко и общественник Островский), обращение волгоградцев к главе государства можно было бы назвать актуальным и оправданным. Можно было бы и подпись поставить под петицией, уже запущенной опытными активистами в Сети, но здравый смысл все-таки не позволяет.  

Как утверждают в администрации Волгограда, возведение новых жилых домов для волгоградцев никак не идет вразрез с планами властей по строительству новой набережной в Ворошиловском районе. Стройка, тем более, не означает того, что в генплан вносились какие-то правки. 

– Все разрешения на строительство объектов в Ворошиловском районе администрацией Волгограда выдаются с учетом сохранения планов по строительству продолжения Нулевой продольной магистрали и дальнейшего благоустройства прибрежной территории в данном районе, – говорится в официальном ответе администрации города в ответ на запрос ИА «Высота 102». – Бывшая территория грузового речного порта, расположенная на береговой линией реки Волги между улицами Калинина и Иркутской, общей площадью более 150 тысяч квадратных метров, уже более 10 лет находится в частной собственности. Она находится в зоне Д2-1 (зона объектов общественно-делового и жилого назначения за пределами исторического центра Волгограда) с разрешенным использованием участка – для размещения многоквартирных жилых домов. Так как земля находится в частной собственности, владелец сам вправе устанавливать параметры будущего строительства. 

В 2021 году по инициативе владельца земельного участка проходили общественные обсуждения по проекту межевания данной территории для определения границ территории. Разрешение на строительство жилых домов, уточняют в мэрии, было выдано администрацией на основании заявления АО «Берег Волги» Специализированный застройщик».

– К заявлению был приложен полный пакет документов, в том числе положительное заключение независимой экспертизы на соответствие проектной документации всем необходимым требованиям – в соответствии с действующим законодательством при наличии полного пакета документов органы исполнительной власти обязаны выдать заявителю разрешение на строительство, – заявляют в горадмине. 

Ну и самое главное:

– Строительство жилых объектов на данной территории соответствует Генплану Волгограда и назначению земли. При этом размещение домов на участке, предусмотренном проектной документацией, не затрагивает территорию, отведенную под запланированное комплексное благоустройство набережной и строительство следующего участка Нулевой продольной магистрали в Ворошиловском районе, – цитата из ответа, поступившего в редакцию ИА «Высота 102». 

Запрашивали ли данную информацию в администрации Волгограда организаторы съемок управдом Сергей Островский и экс-депутат Кравченко, последний из которых уже попадал впросак из-за своих некомпетентных заявлений («Депутат Кравченко опростоволосился, заставляя не тех чиновников лезть в коллектор»), остается загадкой, как остается загадкой и то, зачем они вводят в заблуждение волгоградцев и, прикрываясь ими, мутят очередную бурю в стакане воды. 

К слову сказать, в Интернете без труда можно найти визуальную концепцию жилой застройки, о которой идет речь. На видеоролике, размещенном в «ВКонтакте» месяц назад, видно, что возведение ЖК предполагает развитие береговой линии – в том числе организацию прогулочных зон и высадку зеленых насаждений. 

Добавим, что по поводу строительства новых жилых домов в Ворошиловском районе ранее в телеграм высказывался действующий депутат Волгоградской городской думы Сергей Сидельников. С его точки зрения, жители Волгограда только выиграют после того, как начнется развитие заброшенной территории:  

– Сколько лет стоит он [грузовой речной порт] в запустении, столько же ведутся споры об использовании этих земель: под коммерческую, жилую или общественную застройку. Поражают лица, кричащие о неправильности жилой застройки этого места. Вероятно, эти люди забывают, что строительная отрасль – это драйвер экономики в целом и нашего города в частности, во многом определяющая его развитие. Жилой комплекс с обустроенным современным пространством в сочетании с нашей прекрасной достопримечательностью – рекой Волгой. По-моему мнению, это было бы отличное решение, чтобы привести в порядок эти простаивающие земли, которые сейчас являются функционально непригодными и мешают современному развитию Волгограда. Я считаю, что при правильном обустройстве в соответствии с концепцией «Город лицом к реке», по которой была реконструирована наша замечательная набережная, с такими изменениями жизнь волгоградцев станет гораздо комфортнее. 

Если мы взглянем на данные по вводу жилья, то увидим, что в Волгоградской области только за шесть месяцев 2023 года было введено более 409 тыс. кв. м жилья. По итогам 2022 года введено в эксплуатацию 798,5 тыс. кв. м жилья. В ближайшей перспективе в городе появятся комплексы новых жилых построек с потенциалом ввода жилья в объеме около 5 млн кв. метров.

А теперь давайте представим, сколько основных и сопутствующих видов стройматериалов было произведено и применено, сколько было обеспеченно рабочих мест, сколько людей было переселено в эти новые дома из аварийного и ветхого жилья и предоставлено жилье детям-сиротам. Это подтверждает тот факт, что строительный комплекс – это экономический локомотив, который во многом определяет развитие и других смежных отраслей.

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