Волгоградская область вошла в топ-10 трезвых регионов





Волгоградская область заняла шестое место в списке регионов, жители которых меньше всего употребляют алкоголь. Об этом сообщили корреспонденты ИА «СарИнформ» со ссылкой на новый рейтинг РИА Новости.

Так, в частности, сообщается, что самые трезвые россияне проживают в Чечне (100 баллов баллов), в Дагестане (96,1 баллов) и Ингушетии (95,7 баллов). Волгоградская область обосновалась на шестом месте (79 баллов).

Проблемы с алкоголем, судя по рейтингу, наблюдаются у жителей Камчатского края, Еврейской автономной области и Хакасии, которые замыкают список регионов.