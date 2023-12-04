В Волгограде скульптуру Вучетича заберет себе муниципалитет





В Волгограде скульптура Евгения Вучетича «Перекуем мечи на орала», подаренная им в середине прошлого века работникам завода «Газоаппарат», в скором времени может перейти в муниципальную собственность. Информацией об этом с ИА «Высота 102» поделились в администрации города.

Напомним, 4 декабря информагентство сообщало о том, что скульптура, несколько десятков лет простоявшая у проходной завода, сегодня осталась в полном одиночестве на ул. Новодвинской – один из старейших заводов Волгоградской области снесли и сегодня на его территории в Дзержинском районе началось строительство жилых домов.

Меж тем, жителей Волгограда беспокоит судьба скульптурной композиции.

– В соответствии с действующими правовыми нормами муниципалитет инициировал мероприятия, необходимые для приема скульптуры «Перекуем мечи на орала» в муниципальную собственность, – сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос. – После принятия памятника в собственность муниципалитет получит правовые основания для его содержания.

Подчеркнем, что в мэрии не сообщают, останется ли скульптура на своем прежнем месте. По информации директора компании-застройщика, «Перекуем мечи на орала» не планируют куда-либо переносить или демонтировать.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»