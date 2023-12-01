Общество

На юге Волгограда бесследно пропал 12-летний мальчик

Общество 01.12.2023 22:20
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01.12.2023 22:20


Волонтеры просят помочь в поисках 12-летнего Ивана Игонина, который сегодня, 1 декабря, пропал в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «ОБЕРЕГ», школьник разошелся с другом на «Юбилейном» в районе 12 часов. Мальчик должен был возвращаться домой на автобусе маршрута №79 или №79а, но дома он так и не появился. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы мальчика: рост 150 см., худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет: куртка черная с белыми надписями Puma, штаны темно-синие, кроссовки черные, шапка синяя.

Если вы увидели пропавшего мальчика, то сообщите об этом на круглосуточную горячую линию: 8-929-786-55-75.

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