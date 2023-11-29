В театре «Царицынская опера» полным ходом идёт подготовка к премьерному спектаклю «Щелкунчик» П.И. Чайковского. В пошивочном, бутафорских цехах продолжается интенсивный процесс по изготовлению костюмов, реквизита для яркой постановки. Более 80% из всего объёма работ уже выполнено, но некоторые важные детали ещё предстоит доделать. Премьера пройдёт 9 декабря 2023 года, со сказочной постановки начнется новогодний марафон спектаклей для всей семьи.

Удивительные костюмы создают в пошивочном цехе театра «Царицынская опера» по эскизам известного московского художника, действительного члена Российской академии художеств Дмитрия Чербаджи. Фантазийные образы дополнят сказочный сюжет всеми любимой постановки. По словам начальника пошивочного цеха Оксаны Землянской, для премьерного балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского отшито более 100 костюмов, практически каждый из которых в единичном экземпляре. При этом у Мари два образа, один из них принадлежит маленькой девочке, а второй уже взрослой.





На балу главная героиня переоденется в белое волшебное платье, украшенное аппликациями с камнями и стразами, которые прикрепляли вручную. Только на балетную пачку для праздничного образа было потрачено 15 метров ткани. Мастерицами цеха создан особенный дизайн «снежинок» с лифом и рукавами стрейч с кокеткой. Такие костюмы легко одеваются и комфортны для носки артистов балета. Впрочем, каждый образ продумывается до мелочей, адаптируется под каждого артиста. А для воспитанников студии балетного искусства театра «Царицынская опера» созданы специальные костюмы-трансформеры на вырост – с разъемной юбкой на поясе и кофточками на шнуровке. Кстати, юные артисты балета примут участие в разных сценах и исполнят роли мышей, солдатиков, слуг, снежинок…

Балет «Щелкунчик» включает в себя множество танцевальных произведений, во втором акте будут исполнены китайский, восточный, русский, французский и испанский танцы. Для каждого артиста изготовлены эксклюзивные костюмы. Примечательно, что точно такие же образы созданы и для кукол-двойников. Так, только на летящую юбку испанского костюма было потрачено около 20 метров струящейся ткани красного цвета. Из парчи и золотой ткани выполнен утончённый восточный образ. Русский костюм поразит колоритом и ручной росписью по аппликации, а французский изысканностью и оригинальным реквизитом в виде головы барашка на палочке (танец пастушек). Образы Арлекина и Коломбины потребовали большого усердия, поскольку цветные ромбы тоже нашивались вручную. Оригинальный костюм у рассказчика Дроссельмейера, в его основе фантазийный фрак, манишка и жилетка, завершают образ бриджи и гольфы.

— Мастерами пошивочного цеха пришлось разработать и воплотить в жизнь очень сложные костюмы, — рассказала Оксана Землянская, — были найдены художественные решения, подобраны материалы. При этом мы позаботились об удобстве наряда для артистов балета.





Новая постановка очень сложная в бутафорском наполнении. Самый большой и кропотливый в изготовлении театральный реквизит уже готов. Это и двухметровые напольные часы, и пушка - размеры которой поражают (длина - 1 метр 70 высота сантиметров, высота 1 метр 40 сантиметров). Бутафоры изрядно потрудились над созданием разноцветных самокатов с головами коней, тростью и сумкой крёстного Мари – Дроссельмейера. В волшебном саквояже спрятались атрибуты для фокусов - бесконечные платочки, букеты цветов…

Особое внимание художники и бутафоры уделили куклам – двойникам, которые «оживают» в момент волшебства. Китайская, восточная, русская и французская куклы полностью повторяют образы танцоров, их размеры составляют 45 сантиметров. Самым высоким из своих игрушечных собратьев, выполненных по каркасной технологии, является Щелкунчик. В руку главного персонажа уже вставили деревянную 15-метровую сабельку, которая, кстати, является самым маленьким реквизитом спектакля. Сейчас бутафоры ждут готовую двууголку для куклы.

Художник-модельер театральных костюмов Александр Козлов заканчивает изготовление головных уборов для новой постановки. Пока в работе у мастера находится двууголка для артиста, который исполнит партию Щелкунчика. Следующим станет головной убор для игрушечного двойника главного героя. Уже готово более 50 головных уборов, на изготовление которых понадобились самые разные материалы: перья, вуаль, цветы, банты… Мастеру удалось создать как громоздкие двурогие шляпы, так и миниатюрные французские шляпки, как солдатские «чеканки», так и изящные мягкие накладки на прически светских дам.

— За короткие сроки цеха театра «Царицынская опера» самоотверженно выполнили огромный объём работы, — поделился эмоциями Дмитрий Чербаджи. — У меня одни положительные эмоции от замечательных костюмов, театрального реквизита и головных уборов. Очень профессиональный, творческий коллектив.

Напомним, спектакль «Щелкунчик» пройдет в «Царицынской опере» 9, 10, 28, 30 декабря, 4, 5, 6 января.

Фото предоставлены Волгоградским государственным театром «Царицынская опера»