Жителям разрушенной взрывом пятиэтажки на улице Титова в Волгограде начали выплачивать компенсации за их квартиры. Об этом V102.RU сообщили в мэрии.

Размер выплат рассчитан независимыми экспертами исходя из рыночной стоимости жилья и достигает 86 тысяч рублей за 1 кв. м. жилплощади. Таким образом, за однокомнатную квартиру компенсация составляет до 2,8 миллиона рублей, за двухкомнатную - до 4 миллионов.

- Средства поступят гражданам уже в ближайшее время, по завершении оформления необходимой документации. Получив выплаты, жильцы смогут сами выбрать оптимальный для себя вариант переселения, - пояснили в мэрии.

В горадминистрации пояснили, что для переселения граждан из аварийных домов по нацпроекту квартиры в волгоградских новостройках с чистовой отделкой муниципалитет приобретает по цене 69 тысяч рублей за 1 кв. м. жилплощади. Поэтому средства, которые выделяются жителям дома №9 по улице Титова, позволяют решить их квартирный вопрос. Тем более, что мэрия прорабатывает с застройщиками варианты продажи волгоградцам жилья на льготных условиях.

Напомним, что на расселение жильцов разрушенного взрывом дома №9 на улице Титова выделены средства из бюджета региона в размере 269 миллионов 474 тысячи 700 рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. По заключению экспертизы, пятиэтажка не подлежит восстановлению из-за сильных повреждений несущих конструкций.