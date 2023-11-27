Электричку Волжский-Волгоград отменят 4,5 и 6 декабря

Общество 27.11.2023 20:48
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27.11.2023 20:48
Электропоезд Волжский-Волгоград не будет курсировать 4,5 и 6 декабря. Об этом оповещают пассажиров пригородного поезда, передает V102.RU. Отмена электричек связана с реконструкцией путей, которая идет на станции «Волжский».
Ранее V102.RU сообщало о временном изменении расписания движения электропоездов Волжский-Волгоград и схемы прохода к электричкам на станции «Волжский» из-за проведения работ, которые планируют закончить 7 декабря.
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