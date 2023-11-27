Супруга военнослужащего пожаловалась в прокуратуру Волгоградской области на то, что длительное время ей не выплачивают пособие на ребенка. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, информация подтвердилась в ходе проведенной проверки.

Установлено, что 40-летняя женщина обратилась в Отделение ФПСС по Волгоградской области по вопросу выплаты за период с октября 2022 года по октябрь 2023 года ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего. Пособие ей назначили, но не выплатили.

В адрес руководства Фонда было внесено представление об устранении выявленных нарушений. В итоге женщине выплатили пособие на ребенка военнослужащего в сумме порядка 170 тысяч рублей.