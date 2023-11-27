Поезд из Адлера в Саратов прибудет в Волгоград с 6-часовым опозданием

Всего из-за шторма в пути следования задерживается около 50 пассажирских поездов. В ликвидации последствий стихии, по данным РЖД, привлечены 150 железнодорожников. Ведётся восстановление контактной сети и расчистка железнодорожного полотна. На место направлены противоразмывные поезда с щебнем, бутовым камнем и другими строительными материалами. Работы осложняются продолжающимся штормом.
Общество 27.11.2023 13:43
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27.11.2023 13:43
Стало известно время задержки пассажирского поезда №14, следующего из Имеретинского курорта в Саратов. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, проходящий через Волгоградскую область пассажирский состав прибудет в город-герой с 6-часовым опозданием из-за стихии, которая бушует на Черноморском побережье. К моменту прибытия поезда на конечную станцию Саратов-1 время задержки будет уменьшено.
Всего из-за шторма в пути следования задерживается около 50 пассажирских поездов. В ликвидации последствий стихии, по данным РЖД, привлечены 150 железнодорожников. Ведётся восстановление контактной сети и расчистка железнодорожного полотна. На место направлены противоразмывные поезда с щебнем, бутовым камнем и другими строительными материалами. Работы осложняются продолжающимся штормом.
Всего из-за шторма в пути следования задерживается около 50 пассажирских поездов. В ликвидации последствий стихии, по данным РЖД, привлечены 150 железнодорожников. Ведётся восстановление контактной сети и расчистка железнодорожного полотна. На место направлены противоразмывные поезда с щебнем, бутовым камнем и другими строительными материалами. Работы осложняются продолжающимся штормом.
В пути следования задерживается порядка 50 пассажирских поездов. Пассажиры обеспечены питанием и водой, а в вагонах придерживается комфортный температурный контроль, заверили в компании.
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