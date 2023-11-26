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«Мчалась в госпиталь с его любимыми мантами»: трогательная история мамы участника СВО из Волгоградской области

Общество 26.11.2023 09:54
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26.11.2023 09:54


Каждый день жительница Камышина Серафима ждет звонка от сына, участвующего в специальной военной операции. А дождавшись слышит его бодрый голос: «Мамулечка, все будет хорошо. Все будет хо-ро-шо». В День матери корреспонденты V102.RU публикуют трогательную историю женщины, живущей с единственной мечтой — как можно скорее встретить сына дома. 

В феврале 2022-го Роман старался отвлечь маму от тревожных новостей. Однако накануне начала СВО он позвонил домой: «Мы заходим на Донбасс». В следующий раз женщина услышала его голос только спустя три недели.

— Я очень сильно переживала, искала любую информацию, потому что новостей от наших ребят не было. Спустя три недели сын, наконец, вышел на связь. Разговор был очень коротким: «Мам, я жив, все хорошо!». Но сколько же эмоций было у меня… Это что-то с чем-то. Такое никогда не забудешь, — улыбается Серафима.


Вскоре маме военного сообщили о его первом ранении. При эвакуации раненых бойцов он пострадал и сам.  

— У Ромы были осколочные ранения рук, ног и переносицы, а также контузия головного мозга. После его звонка я сразу же поехала в госпиталь с его любимыми мантами, — вспоминает женщина. — После  ранения он снова вернулся в зону СВО и попал на другое направление. Там ребятам было ого-го как тяжело. Оказалось, что эвакуировать раненых солдат на огромных военных КАМАЗах им, медикам, очень трудно. «Копейка», которую мальчишки покупали за свои деньги, были разбита в хлам, поэтому им срочно требовалась гражданская легковушка. Я подключилась к этому вопросу, обзвонила много разных людей. К счастью, на мою просьбу откликнулся волгоградец Вадим Филин — уже  позже выяснилось, что именно после моего звонка он и начал помогать фронту. Тогда же я собрала небольшие посылки и на «Газельке» отправила их в Волгоград — через неделю Вадим пообещал отвезти их на Донбасс. Я совершенно не знала человека, но почему-то у меня не возникало никаких сомнений. Жизнь подтвердила, что хорошее притягивает хорошее. 

А после Серафима еще не раз навещала Романа в госпиталях. Узнавая о его новых ранениях, женщина бросала все дела и спешила к сыну.

— Рому ранило уже четыре раза, но мыслей остаться  дома он даже не допускал. Наоборот, каждый раз спешит назад. Он многое видел — в том числе, как погибают его ребята. И эти трудности настолько его закалили, что в свои 27 лет он стал по-настоящему взрослым мудрым мужчиной. На самом деле, мама — его лучший друг, и у нас часто случаются откровенные разговоры.  Нет, мыслей уйти у него не было, — вновь, уже будто  самой себе, повторяет Серафима. — За время СВО он получил медали Жукова, «За боевые заслуги» и «За боевое отличие», а также «За спасение погибающих». И я очень горжусь. В прошлом году меня пригласили поучаствовать в фотопроекте для жен и матерей военнослужащих. Когда я накинула на плечо его армейскую куртку, из глаз хлынули слезы. Слезы, слезы, слезы. И в то же время я радовалась, что мой сын именно такой.


«Жизнь разделилась на до и после» 

Здесь, на гражданке, самым тяжелым и изнурительным испытанием для близких военных стало ожидание. По словам Серафимы, она буквально не выпускает телефон из рук, боясь пропустить важный звонок. 

— За последние полтора года мы виделись с сыном три раза, и каждая встреча была самым счастливым моментом в жизни. Не так давно он приезжал домой буквально на один день. После очередного ранения у него пострадало ухо, и ему нужно было записаться на операцию. И хотя Рома даже толком не отдохнул дома, я была на седьмом небе от счастья. А последняя наша встреча была для него полной неожиданностью. Мы с его другом и боевым товарищем, которого он не видел больше полугода, приехали к нему в часть, — в голосе Серафимы звучат  радостные нотки. — Успели немного пообщаться и уже вечером посадили его на КАМАЗ — Рома поехал на  Донбасс. Жить в ожидании очень тяжело. Но мы ждем. Ждем каждый день. Позвонил — хорошо! Нет — не паникуем и ждем дальше.


Мама военного признает, что жизнь с ее неожиданными виражами закалила и научила мудрости не только сына, но и всю ее семью.   

— Жизнь стала совершенно иной — это правда… То, что раньше нас пугало или вызывало панику, сейчас воспринимается, как пустяк. Скажем, отключили дома свет, и мы понимаем — это ведь вовсе не проблема.  Нашим ребятам приходится куда тяжелее, — сквозь слезы рассуждает жительница Камышина. — Мы знаем, как все серьезно… Но сын каждый раз убеждает: «Мамулечка, не переживай. Все будет хорошо. Все будет хо-ро-шо». Он так в этом уверен, что я тоже стараюсь не сомневаться — так обязательно будет. Главное, верить! Сейчас я мечтаю только об одном — скорее встретить его дома. Живым и здоровым. Больше нам действительно ничего не нужно.  

Автор: Виктория Чумакова 

Фото: семейный архив 

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