Общество

«В окопах нет атеистов»: волгоградский священник рассказал о своих поездках на СВО

Общество 08.09.2023 19:58
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08.09.2023 19:58


Что сказать людям с передовой, которые каждый день рискуют своей жизнью? Как поддержать их в минуты затишья между боями? Эти вопросы волгоградский священник Владимир Пономаренко всякий раз задает себе по дороге на фронт. О своих «командировках» в зону СВО и встречах с бойцами иерей рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».

– Как нас встречают на фронте? Залпами орудий… С обеих сторон, – отшучивается отец Владимир. – Со временем ты с этим свыкаешься и даже начинаешь понимать, летит с нашей стороны или со стороны противника. Как руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами, я вместе с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца Николаем Лихолетовым езжу в подразделения нашей 20-й мотострелковой дивизии. Этих людей мы знаем уже не первый год. И сейчас видим, как они закаляются в непростых обстоятельствах. Может, раньше кто-то из них говорил: «Да, я верю». Но при этом не подходил к священникам за благословением, не участвовал в богослужениях. С каждым разом ситуация меняется. Есть такая избитая фраза – в окопах нет атеистов. В зоне СВО мы порой встречаем таких людей, у которых и сами священники могли бы поучиться крепости духа. Иногда едешь на передовую и думаешь: «Господи, положи на сердце, что им сказать. Как поддержать тех, кто постоянно находится на грани жизни и смерти».


Каждая поездка в зону боевых действий становится слаженной операцией под прикрытием военных. Ведь кто как не опытные командиры знают, что даже небольшое скопление людей станет заманчивой целью для неприятеля.

– Всякое бывало… Многое можно вспомнить, но не обо всем можно рассказать. Оно и здесь прилетает – то в Белгородской области, то в Брянской. А там-то и вовсе постоянные прилеты, – говорит отец Владимир. – Это столкновение очень технологичное, поэтому в некоторые места днем мы просто не попадем. В этих случаях приходится выезжать ночью, использовать маскировку. За это спасибо грамотным командирам. Конечно же, мы подбираем удобное для ребят время. Не ехать же нам в разгар боя – батюшка, подай патронов. Сами богослужения приходится проводить очень быстро, потому что мы не должны подставить людей. Если с коптера заметят хотя бы двоих-троих ребят, может быть прилет. К слову, перед отправкой в зону СВО мы проходили подготовку на полигоне в Ростове-на-Дону. Чтобы не быть обузой для военных, учились поведению при обстрелах, отрабатывали навыки укрытия и нахождения рядом с боевой техникой, осваивали тактическую медицину и правила оказания первой медицинской помощи. Иногда видим, что у парней лежат жгуты. Спрашиваем: «Умеете пользоваться?». Если нет, подсказываем какие-то моменты.


Даже на самом передке волгоградские священники успевают исповедать и причастить всех верующих бойцов. Нередко прямо на фронте участники СВО принимают крещение.

 В последний раз мы привезли на фронт икону святого великомученика Георгия Победоносца с частицами мощей. С собой у нас есть все необходимое и для крещения. Порой ребята подходят и говорят: «Батюшка, не успел покреститься. Можно?», – продолжает военный священник. – А вообще они редко задают нам какие-то вопросы. Чаще благодарят за то, что приехали и поддержали. Верующим людям важно понимать, что священник молится за них не в каком-то далеком храме, а здесь – на переднем крае. Мы не психологи, и, к сожалению, у нас не всегда бывает время на долгие разговоры. Но, на мой взгляд, сейчас наша главная задача – напоминать людям о том, что в любых ситуациях они должны оставаться людьми. Ведь в боях проявляются не только самые высокие нравственные качества, но и самые низкие. Главное, чтобы никто не терял своего человеческого облика… В каких бы условиях он не был.

Перед отправкой в зону боевых действий отец Владимир не тешит себя иллюзиями и осознает все риски. И все же уезжать на фронт ему намного легче, чем возвращаться оттуда домой.

 Мы – христиане, верующие люди, понимаем, что жизнь временна, и рано или поздно она закончится. Раньше в поисках истины люди уходили в пустыни, а сейчас другое время... И я всегда ловлю себя на мысли, что не хочу уезжать из зоны СВО, а после возвращения домой начинаю снова ждать поездки туда, – делится эмоциями иерей. – Сам Донецк – необыкновенный по духу и стойкости город. Один парень рассказывал мне, что однажды они с сослуживцами пошли за водой к населённому пункту. В этот момент с позиции выехал танк. От звуков стрельбы мужчины вздрогнули. А игравшие где-то рядом дети даже не обратили на это внимания. Настолько свыклись...

Виктория Чумакова 

Фото: предоставлены Владимиром Пономаренко 

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