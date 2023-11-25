Общество

Уровень воды в Волге падает у Волгограда и Светлого Яра

Общество 25.11.2023 21:48
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25.11.2023 21:48


В пределах и ниже неблагоприятных отметок 26-28 ноября ожидается уровень воды в реке Волга у Волгограда и рабочего поселка Светлый Яр. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В прошедшие сутки низкие уровни воды наблюдались в дельте Волги – в районе Астрахани, ряда астраханских сел и Волгограда.

В Минприроды РФ объясняют причину обмеления Волги снижением ее наполняемости за счет малых рек. В настоящее время Волга наполняется на 72% от малых рек, что, как считают специалисты, недостаточно.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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