Два дома из прошлого века снесут на юге Волгограда

Две аварийные двухэтажки, которые были введены в эксплуатацию в 50-х годах прошлого века, снесут в Красноармейском районе Волгограда, передает V102.RU.

Как сообщили в мэрии, объявлен конкурс на разработку проектов сноса аварийных домов. Это дома №148 по улице Мачтозаводской и №37 по ул. Саушинской. Ранее из этих двухэтажек были расселены 60 человек.

- Подрядной организации предстоит составить пакеты документов, необходимых для демонтажа зданий общей площадью свыше 1500 квадратных метров, а также очистки участков от строительного мусора, - уточнили в городской администрации.

В текущем году в Волгограде были снесены аварийные дома №7 по ул. Марийской и №6 по ул. Вучетича, №7 на территории поселка Веселая балка, №25 по ул. Воронкова, №65 на территории поселка Саши Чекалина, №5 по ул. Удмуртской.

Ведется подготовка к сносу домов №1, №9, №11 по ул. Удмуртской.

Граждан из аварийных строений переселяют в новые квартиры в рамках региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего с 2019 года переселено порядка 4800 горожан. До сентября 2025 года из 253 аварийных домов планируется переселить около 9,8 тысячи человек.

Фото из архива ИА «Высота 102»