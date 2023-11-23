Общество

В ЦПКиО Волгограда у будущих снежных горок высадили быстрорастущие ели

Общество 23.11.2023 15:10
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23.11.2023 15:10



На склоне Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде высадили четырехметровые ели у строящихся снежных горок, сообщает V102.RU. Растения считаются быстрорастущими, прибавляя по 30 сантиметров ежегодно. 

— Озеленение парка — важная часть нашей работы по развитию парковой территории, каждый сезон мы дополнительно высаживаем растения в разных локациях. Всего за последние годы в парке высажено 11,5 тысяч деревьев и кустарников, за всеми деревьями организован уход. Мы проложили 20 километров сетей для полива и ежегодно увеличиваем протяженность системы орошения, — рассказал Андрей Еркин, директор ЦПКИО.



Уточняется, что ели неприхотливы в уходе и хорошо адаптированы к волгоградскому климату. Растения высажены вместе с земляным комом, что позволит крупномерным хвойникам максимально комфортно пережить пересадку и обосноваться на новом месте. 



Украшение склона растениями — еще один этап подготовки снежных горок на склоне парка к открытию. В этом году в ЦПКИО заработают сразу шесть зимних горок. Снежный покров будут создавать снегенераторы, для безопасного спуска и торможения предусмотрены площадки и разделительные барьеры. 

Напомним, ранее агрономы парка высадили можжевельники возле будущего катка «Лагуна», а всего этой осенью в парке появились около 30 крупномерных деревьев. 

Фото: ООО «Парк» 

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