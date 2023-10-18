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Волгоградцам зимой в ЦПКиО обещают в три раза больше удовольствий

Общество 18.10.2023 19:22
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18.10.2023 19:22


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда появятся новые активности. Как сообщает V102.RU, рабочие приступили к активным работам на склоне парка. 

— Склон подготавливают к обустройству зимних трасс. Сейчас выравниванием и трамбуем земляное полотно при помощи виброплиты на дистанционном управлении. Она весит чуть больше тонны, но способна работать как семитонный виброкаток. Особенно эффективно показывает себя на извилистых участках, — рассказал информагентству гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — В предстоящем сезоне вместо двух уже существующих зимних горок заработают сразу шесть. Протяженность каждой составит около 80 метров. При спуске на тюбингах откроется шикарный вид на Волгу и стадион «Волгоград Арена».


Еркин уточнил, что комплекс планируют открыть в самом начале зимы. 

— Снежный покров на трассах обеспечат уже пять снегогенераторов вместо трех, как в прошлом году. Это значит, что все желающие смогут прокатиться на горках даже в бесснежную погоду, — добавляет гендиректор ООО «Парк».


Фото: ООО «Парк» 

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