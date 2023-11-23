Дополнительные бюджетные средства на ремонт дорог в 2024 году планируют выделить Волгограду и Среднеахтубинском району области. Как сообщили V102.RU в областной думе, соответствующие поправки в бюджет региона на 2024-2026 годы депутаты обсудили на заседании профильного комитета Волгоградской областной думы.

- Парламентарии во взаимодействии с администрацией региона предлагают в 2024 году за счет внутреннего перераспределения заложенных средств добавить 50,9 млн рублей на подготовку проектной документации по дорожным объектам для областных нужд, также дополнительно на дорожные работы выделяется Волгограду 155,8 млн рублей и Среднеахтубинскому району – 65,6 млн рублей. Увеличение финансирования по данным позициям предусмотрено и в 2025 и 2026 годах, - сообщили в облдуме.

Комитет по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству поддержал такие поправки ко второму чтению проекта закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

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