Происшествия 23.11.2023 10:04
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23.11.2023 10:04
В Урюпинском районе Волгоградской области в ДТП погиб человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария со смертельным исходом произошла накануне в 22-40 ч. на 59 км автодороги «Новониколаевский-Урюпинск-Нехаевская-Краснополье-Манино».
50-летний водитель «Нивы Шевроле» не справился с управлением, в результате автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой». После удара машина вылетела в кювет и перевернулась. 45-летний водитель «Лады» скончался до приезда скорой помощи.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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