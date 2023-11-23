Происшествия

В Волгоградской области «Нива» столкнула «Ладу Гранту» в кювет: погиб водитель

Происшествия 23.11.2023 10:04
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23.11.2023 10:04


В Урюпинском районе Волгоградской области в ДТП погиб человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария со смертельным исходом произошла накануне в 22-40 ч.  на 59 км автодороги «Новониколаевский-Урюпинск-Нехаевская-Краснополье-Манино».

50-летний водитель «Нивы Шевроле»  не справился с управлением, в результате автомобиль выехал  на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой». После удара машина вылетела в кювет и перевернулась. 45-летний водитель «Лады» скончался до приезда скорой помощи. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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