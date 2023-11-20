Общество

Иракли Пирцхалава перед матчем Россия — Куба вернет волгоградцев в детство

Общество 20.11.2023 12:55
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20.11.2023 12:55


В Волгограде сегодня вечером, 20 ноября, перед матчем Россия — Куба выступит популярный певец Иракли Пирцхалава, сообщает V102.RU. Исполнитель обещает вернуть волгоградцев в детство. 

Уточняется, что Пирцхалава презентует аранжировку песни «Лететь» — музыка в буквальном смысле вернет пришедших на матч болельщиков в детские годы, заставив поверить в мечту. Выступление поддержат танцевальные коллективы Волгограда.

Ранее сообщалось, что артисту составит компанию солист Мариинского театра Василий Герелло, которому доверят вживую исполнить российский гимн. В концерте также выступят 180 танцоров волгоградских хореографических коллективов, подготовлено световое и лазерное представление. Перед построением команд на поле традиционно вынесут 50-метровые копии игровых футболок сборных России и Кубы.  

За несколько часов до начала матча также будет много интересного: мастер-классы по латинским танцам, работа фотозон, игра между болельщиками сборных, встреча с легендами сборной России.

Основная программа с «Кубинским колоритом» стартует в 16.30. Все желающие смогут постичь азы латинских танцев, нарисовать яркие плакаты в поддержку сборных команд, украсить себя и своих близких аквагримом, сделать фото на память в стилизованных фотозонах. 

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Кубы состоится 20 ноября в 19.30 на стадионе «Волгоград Арена». 

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