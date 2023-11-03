Главный озеленитель Волгограда Павел Целковский покинул свой пост

Общество 03.11.2023 16:02
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03.11.2023 16:02
Павел Целковский подал заявление об увольнении с должности директора МБУ «Волгоградзеленхоз» по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы. Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгограда.
На посту руководителя МБУ «Волгоградзеленхоз» Павел Целковский работал с января 2020 года. Учреждение занималось благоустройством верхней террасы Центральной набережной от ул. Комсомольской до ул. Ковентри, сквера Строителей, Александровского сада, сквера «8 Марта» и других.
Фото t.me администрации Волгограда
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