Общество

Волгоградцы тратят на еду и кредиты большую часть зарплаты

Общество 17.11.2023 11:33
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17.11.2023 11:33


Большая часть зарплаты волгоградцев уходит на еду и выплату кредитов. Такие данные сообщили V102.RU в компании hh.ru по результатам опроса жителей города-героя. 

53% опрошенных волгоградцев сообщили, что их самая большая статья расходов за месяц – это покупка еды. В разрезе профессий основная часть зарплаты уходит на еду у представителей маркетинга, рекламы, PR, IT, реже всего так много тратят на продукты работники из сферы розничной торговли.

37% жителей Волгоградской области среди самых больших трат назвали выплату кредитов (не ипотечных). Чаще всего такая ситуация характерна для медиков и фармацевтов, реже всего тратятся на аренду или ипотеку работники транспортно-логистической сферы, а также сотрудники безопасности.

Еще 30% волгоградцев рассказали, что тратят существенную часть зарплаты на коммунальные расходы, 30% - на аренду жилья или ипотеку, 12% - на детей, 11% - на транспорт или автомобиль, 9% - на образование, 5% - на досуг и отдых. Реже всего в число наиболее крупных статей расходов входят одежда и обувь (4%), лечение и лекарства (4%), а также уход за собой (2%).

В компании отметили, что наибольшими тратами на лечение и лекарства отличаются работники науки, образования, на досуг и отдых больше других тратятся представители сферы стратегии, инвестиции, консалтинга, а на обучение сотрудники отрасли искусства, развлечения, массмедиа. О больших расходах на транспорт и автомобиль чаще прочих сообщали работники транспорта, логистики, перевозок.

Расходы на аренду жилья или ипотеку преобладают среди молодых соискателей: этот пункт назвали ключевым 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44% респондента 25-34 лет. При этом коммунальные расходы чаще всего являются самой большой тратой у более старшего поколения: так ответили 42% работников в возрасте 45-54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.

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