Общество

Закон о запрете телефонов в школах в первом чтении приняли депутаты ГД

Общество 16.11.2023 18:50
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16.11.2023 18:50


Депутаты Государственной думы сегодня, 16 ноября, в первом чтении приняли поправки в Федеральный закон «Об образовании», согласно которым в российских школах запретят использование учениками мобильных телефонов. Уточняется, что данные меры направлены на совершенствование взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны, — сказал председатель ГД Вячеслав Володин. – Принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе. Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией.

Впрочем, в ходе обсуждения депутаты ГД пришли к выводу о необходимости доработать законопроект. Так, Володин предложил внести поправки, чтобы нормы закона были прямого действия, не создавали лазеек и конфликтных ситуацийСпикер подчеркнул, что использовать телефоны школьники смогут только в экстренных случаях, «когда речь идет о здоровье учеников, ситуаций, связанных с необходимостью задействовать средства связи для учителя во время образовательного процесса».

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на начало декабря. 

Ранее ИА «Высота 102» в подробностях сообщало о тонкостях законопроекта. В целом нововведения направлены на повышение статуса учителей. В ходе опроса в нашем телеграм-канале большинство волгоградцев высказались в поддержку проекта закона и согласились с необходимостью ужесточения дисциплины в школах. 

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