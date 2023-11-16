Закон о запрете телефонов в школах в первом чтении приняли депутаты ГД





Депутаты Государственной думы сегодня, 16 ноября, в первом чтении приняли поправки в Федеральный закон «Об образовании», согласно которым в российских школах запретят использование учениками мобильных телефонов. Уточняется, что данные меры направлены на совершенствование взаимодействия всех участников образовательного процесса.

– Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны, — сказал председатель ГД Вячеслав Володин. – Принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе. Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией.

Впрочем, в ходе обсуждения депутаты ГД пришли к выводу о необходимости доработать законопроект. Так, Володин предложил внести поправки, чтобы нормы закона были прямого действия, не создавали лазеек и конфликтных ситуаций. Спикер подчеркнул, что использовать телефоны школьники смогут только в экстренных случаях, «когда речь идет о здоровье учеников, ситуаций, связанных с необходимостью задействовать средства связи для учителя во время образовательного процесса».

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на начало декабря.

Ранее ИА «Высота 102» в подробностях сообщало о тонкостях законопроекта. В целом нововведения направлены на повышение статуса учителей. В ходе опроса в нашем телеграм-канале большинство волгоградцев высказались в поддержку проекта закона и согласились с необходимостью ужесточения дисциплины в школах.