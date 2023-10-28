Волгоградцы поддерживают ужесточение дисциплины в школах

Большинство жителей Волгоградской области, которые приняли участи в опросе V102.RU, поддерживают законодательную инициативу депутатов Госдумы об ужесточении школьной дисциплины и укреплении авторитета учителей.

Напомним, что законодатели хотят запретить использование мобильных телефонов во время занятий, повысить роль директора школы в предотвращении конфликтных ситуаций, усилить главенствующую роль педагога процессе обучения и воспитания в образовательных учреждениях.

Редакция в своем Telegram-канале спросила у читателей, что они думают о ситуации в современной школе и нужно ли ужесточать там дисциплину.





На данный момент 58% высказались «да», согласившись с ответом, что дети распоясались, а учителя нуждаются в защите.

Еще 25% участников опроса поддерживают ужесточение школьной дисциплины, особенно по части контроля за директорами школ, так как среди них есть те, кто не соответствует занимаемой должности.

«Нет, не требует. Учителя сами виноваты в том, что дети не уважают их» - так считают 10 % проголосовавших.

6% убеждены в том, что закручивание гаек уже не поможет, учитывая времена и нравы.

Еще 1% наших читателей предпочли высказаться в комментариях.

- Как родители научат, так и будет вести себя ребенок в школе, - предложила свой вариант ответа Юлия.

- Дети видят, что творят учителя. Какого уважения они заслуживают? – задается вопросом еще один участник опроса.

- Ситуация в современной школе требует реформы современной школы. Иначе там вообще скоро не останется современных учителей, - убежден Александр.

Всего в опросе ИА «Высота 102» на данный момент приняли участие около 600 читателей. Голосование продолжается.