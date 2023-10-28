Общество

Волгоградцы поддерживают ужесточение дисциплины в школах

Общество 28.10.2023 13:27
0
28.10.2023 13:27


Большинство жителей Волгоградской области, которые приняли участи в опросе V102.RU, поддерживают законодательную инициативу депутатов Госдумы об ужесточении школьной дисциплины и укреплении авторитета учителей.

Напомним, что законодатели хотят запретить использование мобильных телефонов во время занятий, повысить роль директора школы в предотвращении конфликтных ситуаций, усилить главенствующую роль педагога процессе обучения и воспитания в образовательных учреждениях.

Редакция в своем Telegram-канале спросила у читателей, что они думают о ситуации в современной школе и нужно ли ужесточать там дисциплину.


На данный момент 58% высказались «да», согласившись с ответом, что дети распоясались, а учителя нуждаются в защите.

Еще 25% участников опроса поддерживают ужесточение школьной дисциплины, особенно по части контроля за директорами школ, так как среди них есть те, кто не соответствует занимаемой должности.

«Нет, не требует. Учителя сами виноваты в том, что дети не уважают их» - так считают 10 % проголосовавших.

6% убеждены в том, что закручивание гаек уже не поможет, учитывая времена и нравы.

Еще 1% наших читателей предпочли высказаться в комментариях. 

- Как родители научат, так и будет вести себя ребенок в школе, -  предложила свой вариант ответа Юлия.

- Дети видят, что творят учителя. Какого уважения они заслуживают? – задается вопросом еще один участник опроса.

- Ситуация в современной школе требует реформы современной школы. Иначе там вообще скоро не останется современных учителей, - убежден Александр.

Всего в опросе ИА «Высота 102» на данный момент приняли участие около 600 читателей. Голосование продолжается. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.10.2023 18:07
Общество 28.10.2023 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2023 17:24
Общество 28.10.2023 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2023 16:23
Общество 28.10.2023 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2023 15:42
Общество 28.10.2023 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2023 15:18
Общество 28.10.2023 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2023 12:40
Общество 28.10.2023 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2023 11:47
Общество 28.10.2023 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2023 11:11
Общество 28.10.2023 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2023 08:21
Общество 28.10.2023 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
28.10.2023 07:48
Общество 28.10.2023 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 21:55
Общество 27.10.2023 21:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 19:54
Общество 27.10.2023 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 19:31
Общество 27.10.2023 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 19:00
Общество 27.10.2023 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
27.10.2023 18:20
Общество 27.10.2023 18:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:07
«Не понимаем, что происходит»: в Волгограде жильцы 16-этажки остались без света и водыСмотреть фотографии
17:24
Коммунальщики пошли по домам оставшихся без тепла жителей КотовоСмотреть фотографии
16:23
«У них железобетонный характер»: в Волгограде ищут новых хозяев спасенным из Мариуполя собакамСмотреть фотографии
15:42
Новорожденные появились у 51-летней матери и 71-летнего отца в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:18
«Кругом тьма да хулиганье»: жители улицы Народной в Котово устали жить без светаСмотреть фотографии
14:17
«Открытие Авто»: в сентябре на покупку новых автомобилей было потрачено 334 млрд рублейСмотреть фотографии
13:27
Волгоградцы поддерживают ужесточение дисциплины в школахСмотреть фотографии
12:40
Опасный ветер обрушится в ближайшие часы на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:19
Военнослужащего подозревают в изнасиловании женщины на набережной в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:47
Похожую на ракету деталь провезли по Волге в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:11
Силовики устроили облаву на иностранцев в трех районах ВолгоградаСмотреть фотографии
10:38
Четверо на одного: под Волгоградом мужчину зарезали в массовой дракеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
Под Волгоградом с места тройного ДТП госпитализировали двух водителейСмотреть фотографии
09:07
Грузовик с 400 кг раков задержали на посту ДПС под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:21
Екатерина Мизулина в память о дедушке посетила Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:48
Волгоградцу запретили водить машину за 168 непогашенных штрафов в Москве и ПодмосковьеСмотреть фотографии
21:55
Волгоград и область на выходных зальет дождь и окутает туманСмотреть фотографии
20:43
В небе над Волгоградом пассажиру из Новосибирска стало плохоСмотреть фотографии
19:54
Путин посмертно наградил бойца СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:31
Под Волгоградом на новом памятнике Гагарину вздулась свежая краскаСмотреть фотографии
19:00
«Любит ездить на трамвайчике»: в Волгограде ищут женщину с расстройством памятиСмотреть фотографии
18:20
Бой пассивным директорам и запрет телефонов. Депутаты ГД решили навести в школах порядокСмотреть фотографии
17:46
Авария на аварии. Десятибалльные пробки сковали пятничным вечером ВолгоградСмотреть фотографии
17:16
Москвичам и гостям столицы покажут «Свет Великой Победы» в миниатюреСмотреть фотографии
16:49
«Что-то бахнуло»: в Волгограде за две минуты дотла сгорела иномарка на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:18
Экс-глава комитета ЖКХ Коротков возглавил Красноармейский район ВолгоградаСмотреть фотографии
16:15
Дальнейшего роста ставок по вкладам ожидает 40% жителей ЮФОСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде покинул пост глава Красноармейского района Роман СучковСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде на Спартановке в квартире нашли мертвых ровесниковСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде назначили дополнительную «послематчевую» электричкуСмотреть фотографии
 