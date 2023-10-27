



Российским школьникам в ближайшей перспективе могут запретить использование мобильных телефонов во время занятий. Соответствующий законопроект поступил в Государственную думу. Согласно пояснениям авторов законодательной инициативы, мера направлена на укрепление авторитета учителей. Идет речь в документе и об ответственности директоров учреждений – держаться в стороне от конфликтных ситуаций у них не получится.

Уточняется, что изменения будут внесены в законодательство об образовании.

– Законопроектом усиливается главенствующая роль педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации, – говорят авторы инициативы. – Так, на законодательном уровне устраняются имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия.

Законопроектом, кроме прочего, предусматривается механизм обязательного рассмотрения администрацией школы обращений учителей о применении дисциплинарных взысканий к обучающимся, которые нарушают правила внутреннего распорядка.

Одновременно усиливается роль руководителя образовательной организации в предотвращении конфликтных ситуаций, а в частности, «его обязанность принимать необходимые меры, направленные на соблюдение прав участников образовательных отношений, что не позволит ему оставаться в стороне в случае возникновения подобных ситуаций». В связи с этим законопроектом предусмотрено включение в правила внутреннего распорядка школьников требований к дисциплине во время уроков. Правила поведения в образовательной организации для обучающихся будут обязательны к исполнению.

– В целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ устанавливается, что во время их проведения использование средств связи для обучающихся не допускается. Исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации. Реализация данного положения позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий, – резюмируют авторы законопроекта.

Также в целях социальной поддержки педагогических работников предлагается наделить Правительство Российской Федерации, органы власти субъектов Российской Федерации и федеральной территории «Сириус», а также органы местного самоуправления правом устанавливать дополнительные меры господдержки и иные социальные гарантии для педагогических работников.