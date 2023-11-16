Общество

Юные танцоры из Котельниково стали лауреатами международного конкурса

Общество 16.11.2023 16:03
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16.11.2023 16:03


Воспитанники образцового ансамбля танца «Чародейка» МБУК «Дом культуры» Котельниковского городского поселения стали лауреатами третьей степени Международного хореографического конкурса «Сияй!». 

На конкурсе ребята представили композиции «Севастопольский вальс», «Когда мамы нет дома», «На стройке» и «А я всегда такая», режиссированные руководителем ансамбля – хореографом-балетмейстером Инной Донцовой.

В финал авторитетного конкурса, который состоялся в Москве, юные танцоры из Котельниково прошли после серьезных предварительных испытаний. Ранее ансамбль «Чародейка» более десяти раз становился лауреатом первой, второй и третьей степеней престижных международных конкурсов. В 2023 году коллектив удостоен звания «Образцового» ансамбля.

Искусство хореографии в «Чародейке» и коллективе-спутнике «Конфетти» постигают 43 ребенка, старшему из которых 14 лет, самому младшему – шесть. Дети пробуют свои силы в самых разных хореографических направлениях. В репертуаре ансамбля много патриотических, фольклорных и народно-стилизованных композиций – именно так дети приучаются к народной культуре, изучают и продолжают исконные обычаи и традиции многонационального города Котельниково. 


Уникальность и самобытность Котельниково, богатейшее историко-культурное наследие казачества, героизм советских воинов-освободителей и современное развитие промышленной и социальной сфер жизни Котельниковского района стали основой проекта «Котельниково – земля героев». Проект, напомним, реализуется совместно инициативными горожанами и градообразующим предприятием ЕвроХим-ВолгаКалий, которое оказывает содействие в реализации важных гражданских инициатив, особенно в социальной и культурной сферах жизни города, поддерживает развитие талантов детей и молодежи.

Современные достижения героев мирного труда танцевальный ансамбль показывает в эстрадных и так называемых «уличных» танцах. Именно для таких случаев необходимы удобные и красивые костюмы, подаренные предприятием. Хореографическое произведение «На стройке» произвело потрясающее впечатление на зрителей и покорило судейскую коллегию конкурса.

– Мы очень благодарны ЕвроХим-ВолгаКалию за поддержку, – поблагодарила руководитель ансамбля Инна Донцова. – Предприятие помогает нам в приобретении костюмов, выделяет реквизит для выступлений.  Дети с радостью и воодушевлением отвечают на заботу своими успехами в хореографии. Коллектив «Чародейки» – гордость всего города Котельниково, и компания помогает им достичь высот творчества, оказывает содействие в развитии их талантов.

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