Путин поздравил со 100-летием волгоградку Евдокию Косареву

В Волгограде сегодня, 15 ноября, свой столетний юбилей отмечает жительница Советского района Евдокия Петровна Косарева. Телеграмму в адрес пенсионерки направил президент России Владимир Путин.

– Сегодня Евдокии Петровне Косаревой вручили телеграмму от президента России Владимира Путина и приветственный адрес от главы Волгограда Владимира Марченко, – сообщили в пресс-службе Волгоградской городской думы. – Со столетним юбилеем ветерана труда, труженицу тыла поздравили представители администрации Советского района, депутат Волгоградской областной Думы Руслан Шарифов и депутаты Волгоградской городской Думы по Советскому району Андрей Поплавский и Татьяна Краснова.

Сообщается, что с 17 лет Евдокия Петровна трудилась в тылу, помогала фронту. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Свой вековой юбилей ветеран празднует в окружении родных и близких - у Евдокии Петровны внучка и пять правнуков.

Фото: пресс-служба Волгоградской городской думы