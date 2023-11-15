Доброволец-программист из Волгограда получил медаль ДНР

Участник СВО из Волгограда награжден медалью Донецкой Народной Республики «За отвагу». Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Мобилизация34.

Алексей К. учился на программиста в Волгоградском техколледже, был волонтером и руководителем Краснооктябрьского местного отделения молодежной организации «Молодая Гвардия». В марте этого года он съездил в рамках гуманитарной миссии на Донбасс, а через несколько месяцев взял академический отпуск и пошел на спецоперацию добровольцем.

Сейчас вместе со своим подразделением молодой человек находится в ДНР, где выполняет поставленные задачи.

