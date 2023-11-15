Общество

Умершего после тяжелой болезни директора школы № 43 проводят в Волгограде

Общество 15.11.2023 11:08
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15.11.2023 11:08


В Волгограде сегодня, 15 ноября, простятся с директором школы № 43. Как стало известно V102.RU, Олег Лелюк скончался после продолжительной болезни. 

В администрации школы сообщили, что траурная церемония пройдет с 12.30 до 13.30 в Дзержинском районе в комплексе по улице Землячки, 74. 

Талантливый управленец и педагог начал свою карьеру в Палласовском районе. В свое время занимал должность председателя комитета по образованию райадминистрации. Труд педагога отмечен на федеральном уровне —  присвоено звание Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации. 

Известно, что сами похороны запланированы на воскресенье после процедуры кремирования. Олегу Лелюку было всего 49 лет. 

Фото и коллаж: Олег Лелюк / vk.com, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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